 النوم قد يكون الحل الأفضل للتغلب على ضغوطات الامتحانات | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

النوم قد يكون الحل الأفضل للتغلب على ضغوطات الامتحانات

مع اقتراب موسم الامتحانات يشعر العديد من الطلبة بضغوط شديدة وخوف، الأمر الذي قد يدفع ببعضهم إلى البحث عن سبل لتحسين قواهم الذهنية مثل تناول العقاقير المنشطة، بيد أن هذا غير صحي، فالنوم قد يكون الحل الأمثل الواجب اتباعه.

امتحان وقلق

الاستعداد للاختبارات في وقت مبكر والنوم لفترات كافية هو الأفضل

يحبذ البعض تناول المنشطات في مواسم الامتحانات، لكن يمكن القول بكل تأكيد إن هذه العقاقير المنشطة قد تفيد في تحسين الأداء  بشكل ضئيل على المدى القصير فقط، بينما في الواقع يمكن تحقيق ذلك من دونها عبر وسائل طبيعية. وفي استطلاع على عينة تمثيلية أجراه فريق من الباحثين بقيادة كلاوس لييب مدير عيادة الطب النفسي بالمركز الطبي بجامعة ماينز في ألمانيا، تبين أن 4 في المائة من إجمالي 1547 طالبا في المرحلتين الثانوية والجامعية حاولوا لمرة واحدة على الأقل زيادة تركيزهم ويقظتهم بمساعدة عقاقير محظورة وغير محظورة. كما تبين أنهم يستخدمون مواد محظورة مثل الكوكايين والأمفيتامين وعقار النشوة أكثر من المنشطات النفسية.

مختارات

تعلم الألمانية شرط أساسي للاندماج والحصول على فرصة عمل، بالإضافة إلى أنها شرط للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية. لكن لماذا يخفق كثير من اللاجئين في تعلم الألمانية وإتقانها ونسبة الرسوب كبيرة جدا في امتحانات اللغة؟

ضاق أحد المعلمين ذرعاً باستخدام الطلبة لهواتفهم المحمولة للحصول على إجابات الامتحان والغش في مباريات القبول للجامعة. المدرس ابتكر طريقة ملتوية للكشف عن هؤلاء الطلبة ونجح بالفعل في اكتشاف 14 منهم!

توتر كبير أو فقدان التركيز أو خفقان القلب، قد تكون بعض الأعراض التي تظهر قبيل أداء امتحان ما. وفي بعض الأحيان يعاني الشخص ويصبح إجراء الامتحانات في حياته شبه مستحيلا. لكن الحلول للتغلب على الخوف بسيطة، فتعرف عليها.

في سوريا كما في الكثير من الدول العربية، يمارس أولياء الأمور في موسم الامتحانات ضغوطا نفسية كبيرة على أبنائهم قد تصل في بعض الأحيان إلى حد منعهم من النوم أو مشاهدة التلفزيون، التقرير التالي يلقي الضوء على هذه القضية.

مخاطر محتملة

وفي استطلاع آخر أجراه "نظام معلومات التعليم العالي" البحثي، تبين أن 10 في المائة تقريبا من إجمالي ثمانية آلاف طالب يتناولون مواد لتحسين آدائهم في المرحلة الجامعية. وقال 5 في المائة إنهم يتناولون العقاقير أو الوصفات الطبية فيما يتناول 5 في المائة مواد أكثر قبولا مثل الوصفات العشبية أو الفيتامينات والقهوة والشاي الأسود.

 وعن الآثار الجانبية لهذه المنبهات تقول إيزابيل هويسر أستاذة علم النفس بمستشفى شاريت بجامعة برلين إن "الآثار الجانبية لهذه العقاقير في الأصحاء تشبه تلك التي يشكو منها المرضى الذين يتناولونها لفترات أطول بكثير".

وتترأس الباحثة فريقا يعمل على تقييم دراسات في مسعى لمعرفة ما إذا كانت هذه العقاقير تفيد الأصحاء وما هي آثارها الجانبية عليهم. واعترفت بأن عقار "مودافينيل" يزيد من قدرة الأصحاء على التركيز خاصة إذا كانوا يعانون من الحرمان من النوم. كما اعترفت بأن مضادات الاكتئاب تحسن المزاج وأن "الميثيلفينيديت" يهدئ الأعصاب. وأوضحت أنه يمكن السماح بتناول هذه العقاقير لمرة أو مرتين، ولكنها حذرت من أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن آثار جانبية لها على المدى الطويل. وقالت: "لا يمكنني أن أسدي نصحا باستخدامها من عدمه، وأنا شخصيا أخاف من استعمال أي شيء لم تتضح تأثيراته على المدى البعيد".

أما هاينر فولشتاين من المجلس الاستشاري الأكاديمي للمركز الألماني لشؤون الإدمان فيرى أن معظم الطلاب لا يعرفون أنه لا يوجد دليل على أن هذه العقاقير تحسن الأداء الأكاديمي بالفعل، وقال: "هذه أسطورة فهذه العقاقير تطيل فقط القدرة على الأداء". وتنصح هويسر الطلاب الذين يفكرون في تناول هذه العقاقير بسؤال أنفسهم عما إذا كان أخذ فترة راحة قصيرة والنوم جيدا بالليل مفيدا. ويوجه فولشتاين نصيحة مماثلة للطلاب: "البديل أن تبدأ الاستعداد للاختبارات في وقت مبكر والنوم لفترات كافية" ، كما أوضح أنه من غير المفيد أن يظل الطالب مستيقظا طوال الليل للمذاكرة ثم يذهب للاختبار في اليوم التالي "لأن إمكانية التذكر تكون أقل بكثير دون نوم" ، مشيرا إلا أن النوم لـ90 دقيقة اضافية كاف لتحسين أداء الشخص.

ع.أ.ج

  • Symbolbild - Mittagsschlaf

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    النوم: قلة النوم تفقدك التركيز طيلة اليوم. ولكي تتمتع بنوم عميق ومريح عليك بممارسة الرياضة باعتدال لأنها تجعل نومك أعمق وقد تقلل من الفترة التي تحتاجها من ساعات النوم يوميا.

  • Symbolbild- Ärzte untersuchen Röntgenaufnahmen

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الضوء: يزيد الضوء من قدرتنا على العمل والأداء، لأن الظلام يجعل أجسادنا تستعد للنوم. ولزيادة التركيز ينبغي العمل في ضوء النهار، وعند العمل أثناء الليل ينبغي إشعال الضوء.

  • Essen in der Mensa

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    التغذية: تساعد التغذية على التركيز أكثر مما يعتقد أغلب الناس. لذلك ينبغي اختيار الطعام بحيث لا يمتلئ البطن تماما ولا يصاب الإنسان بالتخمة بعد الأكل. وينصح بتناول إفطار جيد للحفاظ على مستوى التركيز، أما في الغداء فيمكن تناول ما تيسّر من الطعام الخفيف كالخضروات والفواكه والأرز. وقبل القيام بعمل معين، تناولْ بعض الطعام!

  • Deutschland Fitness Frau im Fitness-Studio trinkt Wasser

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الشرب: تصل نسبة الماء في الجسم إلى 70%. بإمكان الإنسان الصبر على الأكل لمدة أسبوعين لكن لا يمكنه البقاء دون ماء لأكثر من ثلاثة أيام. بين ليترين إلى ثلاثة ليترات هو ما يحتاجه الإنسان يوميا من الماء. خذ معك دائما قنينة (عبوة) ماء كبيرة حين تخرج من البيت.

  • Symbolbild Zuwanderung von Fachkräften

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    مكان العمل: عليك الجلوس في مكان عمل هادئ وخلفك باب غرفة العمل كي لا تلهيك حركة الداخلين عبره أو المارين أمامه عن التركيز في العمل. الألوان الحمراء والخضراء والصفراء تزيد التركيز، كما أن اللون الأزرق يعلي روح الإبداع ويعمل على تهدئة الأعصاب.

  • Symbolbild Zugverspätung

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    كيفية الجلوس: تلعب هيئة الجلوس دورا في التركيز أثناء العمل. اجعل قدميك في زاوية تسعين درجة أثناء التعلم والمذاكرة أو الدراسة وستلمس فرقا في التركيز. كما أن الوقوف أثناء العمل يساعد على التركيز. وأثناء الجلوس حافظ على استقامة عمودك الفقري.

  • Sport und Fitness in der Stadt

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الرياضة: تجعلنا الرياضة أكثر توازنا. أما قلة الحركة فتجعلنا أكثر عصبية وأقل تركيزا. المشي أسهل أنواع الرياضات. ويزيد، عند ممارسته في الصباح الباكر، من هرمون السعادة في الجسم.

  • Symbolbild Kopfschmerzen Migräne

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    التوازن في استهلاك طاقة الجسم: لا تركز طاقتك في شيء وحيد، ولكن حاول توزيعها على عدة مجالات مثل الهوايات. وخصص وقتا لجسدك ولعقلك وروحك. ولا تصرف كل طاقتك فقط في العمل، فذلك يقلل من القدرة على التركيز وقد يؤدي إلى ما يسمى بـ "الاحتراق النفسي".

  • Büro Pause Kollegen Symbolbild

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الاستراحة: خذ استراحة من وقت إلى آخر أثناء العمل. إنه أمر ضروري لصحتك النفسية والجسدية ويساعد على التركيز.

  • Symbolbild Arbeiten im Park

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الاستمتاع بالعمل: تلعب درجة اهتمامك بما تفعله دورا في التركيز. حاول أن تحفز نفسك بنفسك وأن تثير اهتمامك بما تعمل، كي تكون أكثر تركيزا.

  • Symbolbild Bildung Deutschland Schulbücher Lernen

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    النجاح يبدأ من الرأس: حاول التأثير على عقلك وجعله أكثر تركيزا من خلال أن تعِدَ نفسك بنفسك بأنك ستعمل بتركيز. ولا بأس من مكافئة نفسك في حال أنجزت عملا صعبا خلال وقت قياسي مثلا.

    الكاتب: إعداد: علي المخلافي