النوم في خدمة العلم

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كيف يُصبح المرء باحث نوم؟ في حلقة اليوم من المجلة العلمية سنلتقي بعالمة نفس من جامعة بازل لتحدثنا عن حياتها اليومية بين مختبر النوم والمشي لمسافات طويلة فوق الجبال.
ذكرت نتائج دراسة ألمانية سويسرية مشتركة أن الفلورا المعوية التي تعيش في أمعاء الإنسان لها تأثير كبير على أسلوب النوم وعدد ساعاته عند الرضع كما عند الكبار، وهو ما قد يشرح أسباب مشاكل النوم عند البشر وطرق علاجها.
المصاب بعادة صرير الأسنان ليلا قد لا يدرك حدوث ذلك، ومع الوقت يشعر بآلام عند تناول المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة وتعتبر جبيرة الأسنان طريقة شائعة للعلاج، إلا أن الوسيلة الناجعة تكمن في القضاء على أسباب التوتر.
راقب فريق بحثي في سويسرا أوقات نشاط الخلايا السرطانية لدى مرضى السرطان وتوصلوا إلى نشاط كبير لهذه الخلايا في فترات الليل، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على علاج المرضى ومنع وصول هذه الخلايا للأعضاء السليمة؟
ألمح الرئيس الصيني بأن بلاده يمكن أن تتبع سياسة أقل تشددا في مواجهة كوفيد بعدما أثار حريق اندلع في مبنى سكني في شينجيانغ احتجاجات واسعة نادرة. فهل ساهمت استراتيجية "صفر كوفيد" الصينية في ارتفاع حصيلة الضحايا؟ DW تتحقق.
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