 النوم في خدمة العلم | المستقبل الآن | DW | 26.02.2023

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المستقبل الآن

النوم في خدمة العلم

كيف يُصبح المرء باحث نوم؟ في حلقة اليوم من المجلة العلمية سنلتقي بعالمة نفس من جامعة بازل لتحدثنا عن حياتها اليومية بين مختبر النوم والمشي لمسافات طويلة فوق الجبال.

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