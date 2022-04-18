 النوم على شاطئ البحر | يوروماكس | DW | 11.07.2022

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يوروماكس

النوم على شاطئ البحر

سلال الشاطئ تقليد ألماني يرتبط بقضاء عطلة على الشاطئ في الأيام الباردة، وهي منتشرة في شواطئ ألمانيا الشمالية، لكن هذا التقليد تطور اليوم ليتحول الى رغبة لدى البعض في قضاء الليل على الشاطئ والنوم داخل السلة.

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