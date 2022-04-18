النوم على شاطئ البحر

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سلال الشاطئ تقليد ألماني يرتبط بقضاء عطلة على الشاطئ في الأيام الباردة، وهي منتشرة في شواطئ ألمانيا الشمالية، لكن هذا التقليد تطور اليوم ليتحول الى رغبة لدى البعض في قضاء الليل على الشاطئ والنوم داخل السلة.
من بلدة "الزهراء" في أقصى جنوب البلاد إلى شواطئها المتوسطية الجميلة، تهمين مشاهد الهجرة من تونس. هجرة باتت "جماعية" فماذا يحمل مشروع دستور سعيّد لمستقبل البلاد وبماذا يجيب عن أسئلة الشباب والكفاءات؟.
نجحت إمارة رأس الخيمة بالإمارات في إبهار مئات الآلاف من الزوار من شتى أرجاء العالم ومنحتهم تجربة استثنائية بكل المقاييس للاحتفال برأس السنة الجديدة محققة لقبين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
الحروب والكوارث الطبيعية، تكون سبباً في افتراق العائلات في جميع أنحاء العالم. الصليب الأحمر الألماني يعمل جاهداً على إيجاد المفقودين وجمع شملهم بعائلاتهم.
آمال كبيرة يحملها المهنيون في المغرب وتونس بعودة القطاع السياحي إلى العمل كما كان، وتشتد الحاجة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا وحاجة السكان إلى حركية اقتصادية. لكن هل انتهى خطر كورونا تماما؟ وهل هناك استراتيجية للتعافي؟
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