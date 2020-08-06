 النوم سلطان.. دراسة تربط بين قلة النوم والشعور بالغضب والإحباط | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.09.2020

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صحة

النوم سلطان.. دراسة تربط بين قلة النوم والشعور بالغضب والإحباط

يبدو أن المقولة المتداولة، والتي طالما رددها أجدادنا بأن "النوم سلطان" قد تم اثبات صحتها علميا، إذ أكدت دراسة وجود رابط قوي بين نقص ساعات النوم والشعور بالغضب، ليلة نوم هنيئة قد تكون أفضل علاج لمن أتعبه غصبه المتواصل.

قلة النوم تقوض التأقلم العاطفي مع الظروف المحبطة (صورة رمزية)

قلة النوم تقوض التأقلم العاطفي مع الظروف المحبطة (صورة رمزية)

أشارت دراسة حديثة أن النعاس هو المسؤول عن معظم الآثار المترتبة على قلة النوم فيما يتعلق بالغضب. ووجدت تجربة ذات صلة نتيجة مماثلة حيث أبلغ المشاركون عن الشعور بالغضب عقب المشاركة في لعبة تتسم بالتنافس، عبر الإنترنت.

 

وقد تبين أن الأفراد الذين ناموا بشكل جيد قد تكيفوا مع الضوضاء وتحدثوا عن قليل من الغضب بعد يومين من التجربة. وفي المقابل، انتاب الأفراد الذين لم ينالوا قسطا كافيا من النوم سلوك غاضب بشكل أقوى وأكثر في استجابتهم للضوضاء، مما أشار إلى أن قلة النوم تقوض التأقلم العاطفي مع الظروف المحبطة.

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هل الضوضاء سبب للاكتئاب؟

وقال زلاتان كريزان، الذي يحمل درجة الدكتوراه في علم النفس الشخصي والاجتماعي، وهو أيضا أستاذ علم نفس بجامعة ولاية أيوا: "هذه النتائج مهمة لأنها تقدم دليلا قويا على أن تقييد النوم يزيد الغضب والإحباط بمرور الوقت"، بحسب ما جاء على موقع "ساينس ديلي" للأخبار العلمية.

وأضاف كريزان: "علاوة على ذلك، تشير النتائج من دراسة المذكرات اليومية إلى انعكاس مثل تلك الآثار على الحياة اليومية، حيث تحدث البالغون من الشباب عن مزيد من الغضب بعد منتصف النهار خلال الأيام التي ناموا فيها قليلا".

وأشار معدو الدراسة إلى أن النتائج تؤكد أهمية الأخذ في الاعتبار ردود فعل عاطفية معينة، مثل الغضب، وانتظامها في سياق اضطراب النوم.

ع.أ.ج

 

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري


 

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