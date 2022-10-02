النوم تحت السماء المرصعة بالنجوم

دعوا أطفالكم يلعبون في الهواء الطلق.. حتى في الشتاء!

مع الإغلاقات المتكررة بسبب فيروس كورونا والبرد الشديد في الخارج، يميل الأهل إلى البقاء في المنزل لحماية أطفالهم ظنا منهم أن ذلك مفيد لهم. لكن للعلماء رأيا آخر، فهم ينصحون باللعب مع الأطفال في الهواء الطلق حتى في الشتاء.