 النوم تحت السماء المرصعة بالنجوم | يوروماكس | DW | 02.10.2022

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يوروماكس

النوم تحت السماء المرصعة بالنجوم

سواء في القبة الزجاجية أو في أكواخ صغيرة متنقلة أو على سرير على العشب: أجمل الأماكن في أوروبا للمبيت في الطبيعة - العديد منها توفر الرفاهية تحت السماء المرصعة بالنجوم. يوروماكس تعرض بعضها.

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