النوم تحت السماء المرصعة بالنجوم

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سواء في القبة الزجاجية أو في أكواخ صغيرة متنقلة أو على سرير على العشب: أجمل الأماكن في أوروبا للمبيت في الطبيعة - العديد منها توفر الرفاهية تحت السماء المرصعة بالنجوم. يوروماكس تعرض بعضها.
مع الإغلاقات المتكررة بسبب فيروس كورونا والبرد الشديد في الخارج، يميل الأهل إلى البقاء في المنزل لحماية أطفالهم ظنا منهم أن ذلك مفيد لهم. لكن للعلماء رأيا آخر، فهم ينصحون باللعب مع الأطفال في الهواء الطلق حتى في الشتاء.
الأمم المتحدة تخطط لإعادة إحياء وادي غزة من موطن للنفايات إلى محمية طبيعية يستفيد منها الشجر والبشر، وفضاء للحفاظ على التنوع البيئي في المنطقة. الوادي حاليا يستخدم مكبّا للنفايات رغم أنه رسميا محمية طبيعية.
ربما تساءلت يوماً ما عن نوعية الطعام الذي يتناوله رواد الفضاء وخاصة خلال الرحلات الطويلة على متن المكوك الفضائي. لا يأكل رواد الفضاء نفس الأطعمة التي يأكلونها على الأرض، وهذا ما كشفه رائد الفضاء الألماني، ماتياس ماورر.
إذا كنت تشعر بالإرهاق وانخفاض الطاقة مع قدوم فصل الربيع دون أن تعرف السبب، فقد تكون تعاني من "خمول الربيع". لكن لا تقلق! هنا ست نصائح تساعدك على التغلب على هذه الحالة!
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