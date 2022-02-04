 النوم بتناول الميلاتونين | صحتك بين يديك | DW | 04.02.2022

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صحتك بين يديك

النوم بتناول الميلاتونين

تتحكم مادة الميلاتونين الكيمائية في العديد من عمليات الجسم. لكنها قبل كل شيء "هرمون النوم" لدينا. إنه ينظم ساعتنا الداخلية ويضمن أن ننعس مساء. لذلك غالباً ما يتم تناوله كحبوب مساعدة على النوم. فهل هي مفيدة أم لا؟

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