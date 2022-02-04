النوم بتناول الميلاتونين

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تتحكم مادة الميلاتونين الكيمائية في العديد من عمليات الجسم. لكنها قبل كل شيء "هرمون النوم" لدينا. إنه ينظم ساعتنا الداخلية ويضمن أن ننعس مساء. لذلك غالباً ما يتم تناوله كحبوب مساعدة على النوم. فهل هي مفيدة أم لا؟
تريد التغيير في حياتك وطريقة معيشتك، ولكن تجد صعوبة في ذلك لأنك تفكر فقط في التغييرات الكبيرة. ما رأيك ببعض الحيل الصغيرة والسهلة، والتي لها مفعول كبير، ويمكن أن تمنحك السعادة وترفع من لياقتك وتحمي صحتك.
مع انتشار فيروس كورونا ومحاولات الوقاية منه، زاد الاهتمام بالطرق المختلفة لتقوية المناعة. في التقرير التالي أهم النصائح التي يسهل اتباعها من أجل مناعة أقوى.
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