النوم أفضل بدون المحمول

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أكدت دراسة عامة أن استخدام الوسائط الإلكترونية يوثر على جودة نوم الإنسان، خاصة الأطفال دون سن 15 عامًا.
في توجه غريب من نوعه وخطوة لحل مشكلة شائعة يعاني منها كثير من الأشخاص خصوصا في ظل جائحة كورونا، تطلق هونغ كونغ حافلات ضمن رحلات غير محددة الوجهة، حيث يمكن أن يأخذ الركاب الذين يواجهون صعوبات في النوم قيلولة.
في مراجعة منهجية لمجموعة من الدراسات السابقة، كشف باحثون مخاطر إضافية لاستخدام الأطفال والمراهقين للأجهزة الذكية. وأكدوا على أهمية إبقاء هذه الأجهزة بعيدة عن غرف نوم الأطفال. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
استيقاظ الأطفال بشكل متكرر ليلاً يدفع بعض الأمهات للقلق، فالكثير منهن يعتقدن أن قلة نوم الأطفال تؤثر على نموهم. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ومساعدة الأطفال على النوم بشكل هادئ وهانئ؟
دراسات حديثة تؤكد ازدياد الاكتئاب بين الشباب والنساء والأطفال نتيجة إجراءات إغلاق كورونا حول العالم، وتصاعد المخاوف من إيذاء النفس.
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