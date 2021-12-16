 النوم أفضل بدون المحمول | صحتك بين يديك | DW | 16.12.2021

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صحتك بين يديك

النوم أفضل بدون المحمول

أكدت دراسة عامة أن استخدام الوسائط الإلكترونية يوثر على جودة نوم الإنسان، خاصة الأطفال دون سن 15 عامًا.

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