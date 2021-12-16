النوم أفضل بدون المحمول

لحل مشكلة الأرق.. رحلات من دون وجهة محددة في هونغ كونغ!

في توجه غريب من نوعه وخطوة لحل مشكلة شائعة يعاني منها كثير من الأشخاص خصوصا في ظل جائحة كورونا، تطلق هونغ كونغ حافلات ضمن رحلات غير محددة الوجهة، حيث يمكن أن يأخذ الركاب الذين يواجهون صعوبات في النوم قيلولة.