 النواب البريطانيون يصوتون ضد كل المقترحات البديلة لبريكست | أخبار | DW | 01.04.2019

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أخبار

النواب البريطانيون يصوتون ضد كل المقترحات البديلة لبريكست

صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني مساء الاثنين ضد أربعة اقتراحات غير ملزمة بشأن بدائل محتملة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل الأوروبي.

Großbritannien London Jeremy Corbyn spricht vor Theresa May im Unterhaus (picture-alliance/PA Wire/House of Commons)

صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني مساء الاثنين (الأول من أبريل/ نيسان 2019) ضد أربعة اقتراحات غير ملزمة بشأن بدائل محتملة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي  توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل الأوروبي.

وكانت ماي قد خسرت محاولة لوقف مزيد من عمليات التصويت في مجلس العموم البريطاني على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

مختارات

تلقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي صفعة جديدة في مجلس العموم البريطاني. فقد أفشل النواب محاولتها وقف مزيد من عمليات التصويت على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص حول بريكست، الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات. (01.04.2019)

أضحت الخيارات أمام لندن وبروكسل محدودة بعد رفض البرلمان البريطاني للمرة الثالثة اتفاق ماي الخاص بخروج منظم لبلادها من الاتحاد الأوروبي. الوقت ينفذ واحتمالات الخروج دون اتفاق يقلق الطرفين، فما هي الخيارات المتبقية؟ (29.03.2019)

في آخر حلقة من مسلسل بريكست وربما ليست الأخيرة، ينعقد مجلس العموم البريطاني اليوم للتصويت على بدائل محتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض متواصل لخطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الانفصال. (27.03.2019)

وصوت المشرعون في مجلس العموم بواقع 322 عضواً ومعارضة 277 عضواً لصالح مقترح للسماح بتصويتات "استرشادية" على طرق محتملة لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة الحكومة للمقترح.

واختار رئيس مجلس العموم، جون بيركو، أربعة مقترحات للتصويت عليها اليوم، من بينها مقترح للسماح بإجراء استفتاء ثان على أي اتفاق بشأن الخروج المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي ومقترح بشأن السعي لخروج يبقي على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

 ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

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