النواب البريطانيون يصوتون ضد كل المقترحات البديلة لبريكست

صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني مساء الاثنين (الأول من أبريل/ نيسان 2019) ضد أربعة اقتراحات غير ملزمة بشأن بدائل محتملة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل الأوروبي.

وكانت ماي قد خسرت محاولة لوقف مزيد من عمليات التصويت في مجلس العموم البريطاني على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت المشرعون في مجلس العموم بواقع 322 عضواً ومعارضة 277 عضواً لصالح مقترح للسماح بتصويتات "استرشادية" على طرق محتملة لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة الحكومة للمقترح.

واختار رئيس مجلس العموم، جون بيركو، أربعة مقترحات للتصويت عليها اليوم، من بينها مقترح للسماح بإجراء استفتاء ثان على أي اتفاق بشأن الخروج المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي ومقترح بشأن السعي لخروج يبقي على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)