النواب الأمريكي يقر 95 مليار دولار مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل

رغم اعتراضات قوية من جمهوريين، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. القرار الأمريكي قوبل بترحيب من جهات متعددة لكنه قوبل أيضًا بانتقادات روسية وفلسطينية.

أقر مجلس النواب الأمريكي السبت (20 أبريل/ نيسان 2024)، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك على الرغم من اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.

وبموافقة المجلس انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين.

وأيد 366 عضوا دعم إسرائيل مقابل 58 صوتاً معارضاً. وضمت المعارضة 37 ديمقراطياً و21 جمهورياً. وجاءت نتيجة التصويت لتقديم تمويل إلى أوكرانيا بواقع 311 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 112 عضواً جميعهم من الجمهوريين.

وعبر بعض الجمهوريين عن معارضتهم الشديدة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، وقال بعضهم إن واشنطن ستجد صعوبة في تقديم ذلك الدعم نظرا لتزايد الدين القومي الذي بلغ 34 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا.

وتوفر مشاريع القوانين 60.84 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك 9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية، و8.12 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

هل يصادق الكونغرس على المساعدات لأوكرانيا؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال بايدن، الذي يحث الكونغرس منذ العام الماضي على الموافقة على المساعدات الإضافية لأوكرانيا، في بيان إن المساعدات "تأتي في لحظة ملحة للغاية، حيث تواجه إسرائيل هجمات غير مسبوقة من إيران، وتواجه أوكرانيا قصفا مستمرا من روسيا".

ومن المقرر أن يُرفع النص إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه في أسرع وقت، ربما اعتباراً من الثلاثاء، حسبما أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن الكونغرس لم يعتمد أيّ حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا منذ سنة ونصف سنة، وذلك بسبب خلافات حزبية.

ترحيب دولي كبير بالمساعدات

وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه، قائلاً إن المشرعين الأمريكيين تحركوا لإبقاء "التاريخ على المسار الصحيح".

وأضاف زيلينسكي على حسابه بموقع إكس: "مشروع قانون المساعدات الأمريكي الحيوي الذي أقره مجلس النواب اليوم سيمنع الحرب من التوسع وسينقذ الآلاف والآلاف من الأرواح."

وتواظب كييف منذ أشهر على مطالبة شركائها بتزويدها بذخائر وأنظمة دفاع جوي، لكن الانقسامات السياسية في واشنطن أدت إلى إبطاء وتيرة اتخاذ القرارات الضرورية.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التصويت بمثابة "دفاع عن الحضارة الغربية". وكتب نتنياهو على منصة إكس أن القرار "يعكس دعماً ثنائياً قوياً لإسرائيل ويدافع عن الحضارة الغربية. شكراً لأصدقائنا، شكراً لأمريكا".

كما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس سولتنبرغ وقادة أوروبيون السبت بموافقة مجلس النواب الأمريكي على مساعدة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

وكتب ستولتنبرغ على منصة إكس: "أرحب بموافقة مجلس النواب الأمريكي على برنامج مساعدة جديد مهم لأوكرانيا. إنه يظهر دعم الحزبين المستمر لأوكرانيا".

وأضاف: "أوكرانيا تستخدم الأسلحة التي يقدمها الحلفاء في حلف شمال الأطلسي لتدمير القدرات القتالية الروسية. هذا الأمر يعزز أمننا جميعاً في أوروبا وأمريكا الشمالية". وحض ستولتنبرغ "مجلس الشيوخ (الأمريكي) على التحرّك بسرعة لإرسال مشروع القانون هذا إلى الرئيس بايدن".

كذلك رحّب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بموافقة مجلس النواب الأمريكي على برنامج مساعدة جديد لأوكرانيا دعماً لجهدها الحربي في مواجهة روسيا.

وكتب ميشال على منصة إكس: "أرحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي وموافقته على مساعدة حيوية منتظرة منذ وقت طويل بقيمة ستين مليار دولار لأوكرانيا. هذا يوجه إشارة واضحة إلى الكرملين: من يؤمنون بالحرية وبميثاق الأمم المتحدة سيواصلون دعم أوكرانيا وسكانها".

وكتبت فون دير لاين على منصة إكس: "أوكرانيا تستحق كل الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه في مواجهة روسيا. والآن ندعو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى التصويت في أسرع وقت ممكن لأن هناك أرواحا على المحك. والحلفاء عبر الأطلسي متحدون في دعم الحرية والديمقراطية".

وفي برلين، رحّبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالقرار ووصفته بأنه "يوم يبعث على التفاؤل بالنسبة إلى أمن أوكرانيا وأوروبا". وكتبت الوزيرة على منصة إكس: "تم تجاوز عائق كبير أمام المساعدة الأمريكية لأوكرانيا (...) إن الولايات المتحدة وأوروبا هما معاً إلى جانب الحرية، ضد حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الإرهابية".

انتقاد روسي

في المقابل، سارع الكرملين الذي يشن جيشه حرباً على أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022 إلى التنديد بتصويت مجلس النواب الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالة تاس الحكومية إن المساعدة "ستغني الولايات المتحدة الأمريكية أكثر وستدمر أوكرانيا أكثر، عبر قتل مزيد من الأوكرانيين بسبب نظام كييف".

وكان بيسكوف قد أكد الخميس أن أي مساعدة أمريكية لن تستطيع "في أي حال التأثير" على الوضع عند الجبهة.

وفي السياق نفسه، هاجمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المساعدة العسكرية الأمريكية التي تشمل أيضا إسرائيل وتايوان وقالت إن من شأنها "أن تفاقم الأزمات العالمية".

الرئاسة الفلسطينية: تصعيد خطير

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أن ما أقره مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل يمثل "عدوانًا على الشعب الفلسطيني".

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت إن الأموال أرقام "ستترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة"، واصفا ذلك بأنه "تصعيد خطير".



ع.ح/ص.ش (رويترز ، أ ف ب)