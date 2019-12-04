 ″النواب الأمريكي″ يصوت على إجراءات إحالة عزل ترامب لمجلس الشيوخ | أخبار | DW | 15.01.2020

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أخبار

"النواب الأمريكي" يصوت على إجراءات إحالة عزل ترامب لمجلس الشيوخ

من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اليوم على إحالة اتهامين رسميين ضد الرئيس دونالد ترامب إلي مجلس الشيوخ الذي قال ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين فيه إنه سيعمل على تبرئة ترامب في أي محاكمة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم (الأربعاء 15 يناير/ كانون الثاني 2020) على إرسال مادتي لائحة الإجراءات التي من شأنها أن تفضي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ من أجل محاكمته برلمانيا، حسبما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وأعلنت ببيلوسي الثلاثاء أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيصوت على قرار لتعيين ممثلي الادعاء الذين يعرفون باسم مديري إجراءات العزل، وإحالة المادتين إلى مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لبدء محاكمة ترامب هناك. وقال حكيم جيفريز رئيس المؤتمر الديمقراطي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن بيلوسي أوضحت لزملائها الديمقراطيين في اجتماع مغلق أنه سيتم تسمية مديري إجراءات العزل قبل التصويت يوم الأربعاء.

ويأتي هذا بعدما أصبح ترامب قبل نحو شهر، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب على إحالته للمحاكمة تمهيدا لعزله. وقد أوقفت بيلوسي، إحالة مادتي إجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لبدء محاكمة ترامب، حيث سعت إلى الحصول على ضمانات من الجمهوريين بشأن سير المحاكمة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم استدعاء الشهود، قبل إرسال مادتي إجراءات العزل.

 

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ورفض ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هذا الطلب، قائلا إن أي قرار بشأن الشهود يجب أن يأتي بعد أن عرض الجانبين حيثياتهما. وطالب الرئيس مؤخرا مجلس الشيوخ برفض المحاكمة مباشرة، وكان كثيرا ما يصفها بأنها "خدعة". وأصدر أعضاء ديموقراطيون بمجلس النواب يوم الثلاثاء مجموعة من الوثائق الجديدة التي تم الحصول عليها من زميل المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، رجل الأعمال أوكراني المولد ليف بارناس. وتظهر الوثائق أن بارناس كان يؤدي دور الوسيط بين جولياني والمسؤولين الأوكرانيين. وجاء في أحد الوثائق التي تم الحصول عليها من بارناس: "اطلب من زيلينسكي أن يعلن أنه سيتم التحقيق في قضية (جو) بايدن".

ع.ش / ح.ز (د.ب.أ / رويترز)

 

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