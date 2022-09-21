النهر الذي يفصلنا - كفاح بيرو من أجل شعب منعزل

يحاول فريق من سكان أصليين آخرين وعلماء أنثروبولوجيا حماية شعب ماشكو بيرو من المنقبين عن الذهب وعصابات المخدرات.

يفصل نهر مادري دي ديوس السكان الأصليين عن القرى والمستوطنات على الضفة الأخرى من النهر. حتى قبل عشر سنوات تقريبا كان شعب ماشكو بيرو معروفًا فقط من خلال صور تم التقاطها أثناء رحلات جوية فوق حديقة مانو الوطنية في بيرو، والتي تعد من أكثر مناطق الغابات المطيرة تنوعا بيولوجيا على وجه الأرض. بدأ شعب ماشكو بيرو يظهر نفسه بعد أن أغار رجال منه على مستوطنات بحثا عن مناجل وأواني وثمار الموز. في غضون ذلك حاول مبشرون وسكان أصليون آخرون يرون في شعب ماشكو بيرو شقيقا لهم الاتصال بهم.

ثم أطلقت حكومة بيرو مشروعا فريدا من نوعه لحماية واحد من آخر الشعوب الأصلية في العالم التي تعيش منعزلة. تم تكليف فريق من علماء أنثروبولوجيا وأفراد من سكان أصليين آخرين لمعرفة ما إذا كان أفراد شعب ماشكو بيرو يريدون فعلا التواصل مع العالم الخارجي، وفي الوقت نفسه إخبارهم بأن العالم على الضفة الأخرى من النهر يتبع قواعد مختلفة.

لكن عندما قتل أفراد من شعب ماشكو بيرو رجلا تسلل إلى منطقتهم المحمية دون إذن حدث صدام بين عالمهم وعالم سكان القرى والمستوطنات على الجانب الآخر من النهر. بينما يسعى البعض إلى حماية شعب ماشكو بيرو وأصالته، يجني آخرون الأموال عبر تهريب المخدرات أو القطع الجائر للأشجار أو التنقيب عن الذهب بشكل غير قانوني.

يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على التناقضات في نظرتنا إلى الشعوب الأصلية ويمنح الفرصة لكل المعنيين. فتصبح بذلك قضية الشعوب المنعزلة قضية تتعلق بالكيفية التي نريد بها تشكيل مستقبلنا.

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