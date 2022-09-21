 النهر الذي يفصلنا - كفاح بيرو من أجل شعب منعزل | تقارير جديدة | DW | 13.06.2023

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تقارير جديدة

النهر الذي يفصلنا - كفاح بيرو من أجل شعب منعزل

يعيش شعب ماشكو بيرو منعزلا في محمية في منطقة الأمازون البيروفية. يفصل نهر واحد فقط السكان الأصليين عن العالم الخارجي.

Dokumentation Der Fluss, der uns trennt - Perus Kampf um ein unkontaktiertes Volk

 يحاول فريق من سكان أصليين آخرين وعلماء أنثروبولوجيا حماية شعب ماشكو بيرو من المنقبين عن الذهب وعصابات المخدرات.

Dokumentation Der Fluss, der uns trennt - Perus Kampf um ein unkontaktiertes Volk

يفصل نهر مادري دي ديوس السكان الأصليين عن القرى والمستوطنات على الضفة الأخرى من النهر. حتى قبل عشر سنوات تقريبا كان شعب ماشكو بيرو معروفًا فقط من خلال صور تم التقاطها أثناء رحلات جوية فوق حديقة مانو الوطنية في بيرو، والتي تعد من أكثر مناطق الغابات المطيرة تنوعا بيولوجيا على وجه الأرض. بدأ شعب ماشكو بيرو يظهر نفسه بعد أن أغار رجال منه على مستوطنات بحثا عن مناجل وأواني وثمار الموز. في غضون ذلك حاول مبشرون وسكان أصليون آخرون يرون في شعب ماشكو بيرو شقيقا لهم الاتصال بهم. 

Dokumentation Der Fluss, der uns trennt - Perus Kampf um ein unkontaktiertes Volk

ثم أطلقت حكومة بيرو مشروعا فريدا من نوعه لحماية واحد من آخر الشعوب الأصلية في العالم التي تعيش منعزلة. تم تكليف فريق من علماء أنثروبولوجيا وأفراد من سكان أصليين آخرين لمعرفة ما إذا كان أفراد شعب ماشكو بيرو يريدون فعلا التواصل مع العالم الخارجي، وفي الوقت نفسه إخبارهم بأن العالم على الضفة الأخرى من النهر يتبع قواعد مختلفة.

 

Dokumentation Der Fluss, der uns trennt - Perus Kampf um ein unkontaktiertes Volk

لكن عندما قتل أفراد من شعب ماشكو بيرو رجلا تسلل إلى منطقتهم المحمية دون إذن حدث صدام بين عالمهم وعالم سكان القرى والمستوطنات على الجانب الآخر من النهر. بينما يسعى البعض إلى حماية شعب ماشكو بيرو وأصالته، يجني آخرون الأموال عبر تهريب المخدرات أو القطع الجائر للأشجار أو التنقيب عن الذهب بشكل غير قانوني.

يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على التناقضات في نظرتنا إلى الشعوب الأصلية ويمنح الفرصة لكل المعنيين. فتصبح بذلك قضية الشعوب المنعزلة قضية تتعلق بالكيفية التي نريد بها تشكيل مستقبلنا. 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 17 يوليو/تموز 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 17 يوليو/تموز 2023 – 06:30 UTC
الإثنين 17 يوليو/تموز 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 19 يوليو/تموز 2023 – 00:30 UTC
الخميس 20 يوليو/تموز 2023 – 10:30 UTC
الخميس 20 يوليو/تموز 2023 – 14:30 UTC
السبت 22 يوليو/تموز 2023 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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