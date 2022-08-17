النمو الاقتصادي ليس كل شيء

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الناتج المحلي الإجمالي أعمى، على الأقل في عين واحدة. إنه يشير إلى قيمة جميع السلع والخدمات التي يتم تقديمها، ولكنه لا يعكس جودة الحياة أو السعادة أو حالة البيئة.
في مصر تتراكم جبال الديون الخارجية التي وصل حجمها إلى أكثر من 145 مليار دولار. رغم ذلك تحاول الحكومة الحصول على مزيد من القروض لمواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة لأكثر من سبب، ما مخاطر المزيد من الاقتراض وهل من سبيل لتجنبه؟
بعد 12 عامًا على فرض المفوضية الأوروبية مراقبة صارمة على اليونان، تطوي البلاد صفحة "مؤلمة" في "يوم تاريخي"، حسبما أعلن رئيس الوزراء اليوناني. لكن البطالة وارتفاع الدين العام لايزالان يشكلان عبئًا على الاقتصاد اليوناني.
دخل الاقتصاد الألماني مرحلة ركود ليس مردها إلى ارتفاع أسعار الغاز وحسب، بل أيضا إلى مشاكل أخرى مرتبطة بسياسات اقتصادية غير مناسبة. ما تبعات ذلك، وهل يتحول الركود إلى انكماش في اقتصاد حقق سابقا الكثير من المعجزات؟
إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تتراجع بشكل خطير، في هذه الأثناء تسعى الحكومة لتنفيذ إجراءات طارئة كالاعتماد على الفحم الملوث للبيئة لمواجهة تدهور الوضع في سوق الطاقة. هل تنجح في ذلك، وما هو المطلوب من الجميع؟
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