النمو الاقتصادي ليس كل شيء

تحليل: مخاطر زيادة الاقتراض في مصر وفرص تجنبه

في مصر تتراكم جبال الديون الخارجية التي وصل حجمها إلى أكثر من 145 مليار دولار. رغم ذلك تحاول الحكومة الحصول على مزيد من القروض لمواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة لأكثر من سبب، ما مخاطر المزيد من الاقتراض وهل من سبيل لتجنبه؟