 النمو الاقتصادي ليس كل شيء | صنع في ألمانيا | DW | 24.08.2022

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صنع في ألمانيا

النمو الاقتصادي ليس كل شيء

الناتج المحلي الإجمالي أعمى، على الأقل في عين واحدة. إنه يشير إلى قيمة جميع السلع والخدمات التي يتم تقديمها، ولكنه لا يعكس جودة الحياة أو السعادة أو حالة البيئة.

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