النمسا: مطاعم ماكدونالدز تقدم خدمات قنصلية للأمريكيين مع البورغر

قد يبدو أقرب إلى الخيال، لكنه حقيقة، فقد أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في فيينا عن تعاونها مع فروع سلسلة ماكدونالدز للوجبات السريعة المنتشرة في العاصمة النمساوية فيينا.
وكما أوضحت السفارة الأمريكية في فيينا في تدوينة لها على الفيسبوك، يمكن للمواطنين الأمريكيين مستقبلاً الاتصال بأحد مطاعم ماكدونالدز للحصول على المساعدة، حين يكونون في حالات طارئة، كما ينقل موقع "ويب.دي" الألماني.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم سلسلة ماكدونالدز فيلهلم بالديا لـصحيفة "كورير" الألمانية، إن التعاون لا ينص على حصول سلسلة مطاعم الوجبات السريعة على صلاحيات قنصلية. لكنه يمنحها صفة مكاتب خارجية للقنصلية الأمريكية، تساعد المواطنين الأمريكيين في حالات الطوارئ على التواصل مع السفارة.
بيد أن "هذه المساعدة تبقى محدودة ولا تنطبق على الحالات القنصلية الخطيرة"، كما ينقل موقع القناة الألمانية الأولى "أيه آر دي". وهذا يعني عدم حصول سلسلة ماكدونالدز على تقديم جوازات السفر المؤقتة أو تأشيرات الدخول. لكن يمكن الإبلاغ لدى العاملين فيها عن الوثائق الشخصية المسروقة والأمتعة المفقودة، كما جاء في بيان مكتوب حصلت عليه "أيه آر دي".
خط ساخن
ومن أجل تقديم هذه الخدمة في المستقبل، اتفق السفير الأمريكي تريفور دي تراينا والمديرة التنفيذية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في النمسا إيزابيل كوستر على إقامة خط ساخن على مدار الساعة بين فروع ماكدونالدز والقنصلية الأمريكية. ويمكن للعاملين بالمطاعم أن يوصلوا الأمريكيين المقيمين في النمسا أو أولئك الذين يزورونها سياحاً، بالسفارة الأمريكية عن طريق هذا الخط الساخن.
وتنقل صحيفة "كورير" عن بالديا قوله إن القنصلية الأمريكية في فيينا اختارت ماكدونالدز لهذه المهمة "بسبب الشعبية الكبيرة لهذه المطاعم بين الأمريكيين، إضافة إلى وجود عدد كبير من فروع ماكدونالدز منتشرة في النمسا".
ع.غ
-
العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
عملاق الانترنيت غوغل يحتل الصدارة
نجحت شركة "غوغل" في إزاحة شركة "آبل" من المركز الأول للعلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم لتحل محلها في القائمة وفقا لشركة "ميلوارد براون" المتخصصة في أبحاث السوق. وأوضحت مصادر شركة "ميلوارد براون" أن غوغل وسعت استثماراتها بشكل كبير لاسيما فيما يتعلق بتطوير النظارات الذكية والأبحاث العلمية في مجال الذكاء الصناعي لتبلغ قيمة العلامة التجارية 159 مليار دولار بزيادة 40% عن العام الماضي.
-
العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
هبوط إلى المركز الثاني
أما المركز الثاني فكان من نصيب شركة "آبل". وكانت آبل حافظت على تصدر قائمة أعلى العلامات التجارية قيمة في العالم على مدى ثلاث سنوات كاملة. إلا أنها قيمة علامتها التجارية تراجعت بنسبة 20% لتصل إلى 148 مليار دولار. ويشكك البعض في استمرار نجاح الأجهزة مثل الآيفون والآيباد وأجهزة كومبيوتر ماك بعد رحيل ستيف جوبز.
-
العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
المركز الثالث
حصلت شركة "آي بي أم" على المركز الثالث. إذ بلغت قيمة علامتها التجارية 108 مليار دولار. وللمرة التاسعة على التوالي التي يتم فيها تقييم أعلى 100 علامة تجارية قيمة في العالم من قبل شركة "ميلوارد بروان" الانكليزية الرائدة في مجال أبحاث السوق، وتراعي الشركة المتخصصة بأبحاث السوق الأرباح المالية للشركات ورأي المستهلكين أيضا.
-
العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
عملاق البرمجيات
نجحت شركة مايكرسوفت في زيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى 90 مليار دولار لتحتل المركز الرابع، ووفقا للدراسة فإن قيمة العلامات التجارية للشركات التكنولوجيا شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام.
-
العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
الطريق إلى قلب الرجل معدته
تحقق سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" أرباحا كثيرة. ووفقا للدراسة بلغت قيمة العلامة التجارية لماكدونالدز 85 مليار دولار. ودفع تزايد اهتمام المستهلكين بصحتهم إلى انخفاض قيمة العلامة التجارية 5% مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى تراجعها مرتبة واحدة عن مكانها في العام الماضي.
-
العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
شهرة عالمية
المركز السادس كان من نصيب علامة المشروبات الغازية "كوكا كولا". ووفقا للدراسة بلغت قيمتها 80 مليار دولار.
-
العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
أغلى العلامات التجارية الألمانية
ارتفعت قيمة العلامة التجارية لمجموعة البرمجيات الألمانية "اس أي بي" بنسبة6% لتزيد قيمتها عن 36 مليار دولار ووفقا للدراسة المتخصصة بأبحاث السوق، فإن المراكز المائة الأولى كان من ضمنها شركات ألمانية مثل "دويتشه تليكوم" في المركز 27 و "بي إم دبليو" في المركز 32 و"مرسيدس بنز" في المركز42 و"سيمنس" في المركز59 و"دي إتش إل" في المركز 73.
-
العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
تينسينت الصينية تتفوق على فيسبوك
تمكنت شركة "تينسينت" الصينية للانترنيت من دخول القائمة واحتلت المركز الـ14 في القائمة، إذ بلغت قيمتها 54 مليار دولار، لتتقدم على أسماء شركات كبرى مثل فيسبوك، التي احتلت المركز 21 .
-
العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
"العصفور المغرد" في سماء السوق التجاري
كما دخلت خدمة تويتر للرسائل النصية القصيرة قائمة العلامات التجارية وبلغت قيمة العلامة التجارية 14 مليار دولار .
الكاتب: أينزا فريدي/ دالين صلاحية