النمسا: مطاعم ماكدونالدز تقدم خدمات قنصلية للأمريكيين مع البورغر

قد يبدو أقرب إلى الخيال، لكنه حقيقة، فقد أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في فيينا عن تعاونها مع فروع سلسلة ماكدونالدز للوجبات السريعة المنتشرة في العاصمة النمساوية فيينا.

وكما أوضحت السفارة الأمريكية في فيينا في تدوينة لها على الفيسبوك، يمكن للمواطنين الأمريكيين مستقبلاً الاتصال بأحد مطاعم ماكدونالدز للحصول على المساعدة، حين يكونون في حالات طارئة، كما ينقل موقع "ويب.دي" الألماني.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم سلسلة ماكدونالدز فيلهلم بالديا لـصحيفة "كورير" الألمانية، إن التعاون لا ينص على حصول سلسلة مطاعم الوجبات السريعة على صلاحيات قنصلية. لكنه يمنحها صفة مكاتب خارجية للقنصلية الأمريكية، تساعد المواطنين الأمريكيين في حالات الطوارئ على التواصل مع السفارة.

بيد أن "هذه المساعدة تبقى محدودة ولا تنطبق على الحالات القنصلية الخطيرة"، كما ينقل موقع القناة الألمانية الأولى "أيه آر دي". وهذا يعني عدم حصول سلسلة ماكدونالدز على تقديم جوازات السفر المؤقتة أو تأشيرات الدخول. لكن يمكن الإبلاغ لدى العاملين فيها عن الوثائق الشخصية المسروقة والأمتعة المفقودة، كما جاء في بيان مكتوب حصلت عليه "أيه آر دي".

خط ساخن

ومن أجل تقديم هذه الخدمة في المستقبل، اتفق السفير الأمريكي تريفور دي تراينا والمديرة التنفيذية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في النمسا إيزابيل كوستر على إقامة خط ساخن على مدار الساعة بين فروع ماكدونالدز والقنصلية الأمريكية. ويمكن للعاملين بالمطاعم أن يوصلوا الأمريكيين المقيمين في النمسا أو أولئك الذين يزورونها سياحاً، بالسفارة الأمريكية عن طريق هذا الخط الساخن.

وتنقل صحيفة "كورير" عن بالديا قوله إن القنصلية الأمريكية في فيينا اختارت ماكدونالدز لهذه المهمة "بسبب الشعبية الكبيرة لهذه المطاعم بين الأمريكيين، إضافة إلى وجود عدد كبير من فروع ماكدونالدز منتشرة في النمسا".

ع.غ