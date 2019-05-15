 النمسا: مطاعم ماكدونالدز تقدم خدمات قنصلية للأمريكيين مع البورغر | عالم المنوعات | DW | 15.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

النمسا: مطاعم ماكدونالدز تقدم خدمات قنصلية للأمريكيين مع البورغر

من أجل تقديم المزيد من الخدمات القنصلية لمواطنيها في النمسا، اتفقت السفارة الأمريكية هناك على التعاون مع فروع سلسلة الوجبات السريعة ماكدونالدز لتصبح بمثابة مكاتب قنصلية خارجية تساعد الأمريكيين في حالات الطوارئ.

Drive-in Restaurant McDonald’s (Getty Images/S. Olson)

صورة من الأرشيف

قد يبدو أقرب إلى الخيال، لكنه حقيقة، فقد أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في فيينا عن تعاونها مع فروع سلسلة ماكدونالدز للوجبات السريعة المنتشرة في العاصمة النمساوية فيينا.

وكما أوضحت السفارة الأمريكية في فيينا في تدوينة لها على الفيسبوك، يمكن للمواطنين الأمريكيين مستقبلاً الاتصال بأحد مطاعم ماكدونالدز للحصول على المساعدة، حين يكونون في حالات طارئة، كما ينقل موقع "ويب.دي" الألماني.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم سلسلة ماكدونالدز فيلهلم بالديا لـصحيفة "كورير" الألمانية، إن التعاون لا ينص على حصول سلسلة مطاعم الوجبات السريعة على صلاحيات قنصلية. لكنه يمنحها صفة مكاتب خارجية للقنصلية الأمريكية، تساعد المواطنين الأمريكيين في حالات الطوارئ على التواصل مع السفارة.

مختارات

تزود إحدى فروع ماكدونالدز الموقوفين داخل أحد مخافر الشرطة الألمانية بالأكل ثلاث مرات في اليوم، وذلك بطلب من المخفر. فهل إلى هذا الحد يتم العناية بالموقوفين مؤقتا؟ أم أن هناك خلفيات أخرى لهذا الإجراء؟ (07.03.2017)

بينما تواصل أكبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في العالم "ماكدونالدز" تحقيق أرباح مالية كبيرة، تسببت إصابة موظف يعمل لديها بمرض التهاب الكبد في تراجع أسهم السلسلة وفي حالة خوف بين المستهلكين. (16.04.2018)

بيد أن "هذه المساعدة تبقى محدودة ولا تنطبق على الحالات القنصلية الخطيرة"، كما ينقل موقع القناة الألمانية الأولى "أيه آر دي". وهذا يعني عدم حصول سلسلة ماكدونالدز على تقديم جوازات السفر المؤقتة أو تأشيرات الدخول. لكن يمكن الإبلاغ لدى العاملين فيها عن الوثائق الشخصية المسروقة والأمتعة المفقودة، كما جاء في بيان مكتوب حصلت عليه "أيه آر دي".

خط ساخن

ومن أجل تقديم هذه الخدمة في المستقبل، اتفق السفير الأمريكي تريفور دي تراينا والمديرة التنفيذية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في النمسا إيزابيل كوستر  على إقامة خط ساخن على مدار الساعة بين فروع ماكدونالدز والقنصلية الأمريكية. ويمكن للعاملين بالمطاعم أن يوصلوا الأمريكيين المقيمين في النمسا أو أولئك الذين يزورونها سياحاً، بالسفارة الأمريكية عن طريق هذا الخط الساخن.

وتنقل صحيفة "كورير" عن بالديا قوله إن القنصلية الأمريكية في فيينا اختارت ماكدونالدز لهذه المهمة "بسبب الشعبية الكبيرة لهذه المطاعم بين الأمريكيين، إضافة إلى وجود عدد كبير من فروع ماكدونالدز منتشرة في النمسا".

ع.غ

  • Google Gründer Sergey Brin mit Google Brille Archivbild

    العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

    عملاق الانترنيت غوغل يحتل الصدارة

    نجحت شركة "غوغل" في إزاحة شركة "آبل" من المركز الأول للعلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم لتحل محلها في القائمة وفقا لشركة "ميلوارد براون" المتخصصة في أبحاث السوق. وأوضحت مصادر شركة "ميلوارد براون" أن غوغل وسعت استثماراتها بشكل كبير لاسيما فيما يتعلق بتطوير النظارات الذكية والأبحاث العلمية في مجال الذكاء الصناعي لتبلغ قيمة العلامة التجارية 159 مليار دولار بزيادة 40% عن العام الماضي.

  • Präsentation Iphone 5 S China Peking

    العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

    هبوط إلى المركز الثاني

    أما المركز الثاني فكان من نصيب شركة "آبل". وكانت آبل حافظت على تصدر قائمة أعلى العلامات التجارية قيمة في العالم على مدى ثلاث سنوات كاملة. إلا أنها قيمة علامتها التجارية تراجعت بنسبة 20% لتصل إلى 148 مليار دولار. ويشكك البعض في استمرار نجاح الأجهزة مثل الآيفون والآيباد وأجهزة كومبيوتر ماك بعد رحيل ستيف جوبز.

  • Bildergalerie die 100 wertvollsten Marken IBM

    العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

    المركز الثالث

    حصلت شركة "آي بي أم" على المركز الثالث. إذ بلغت قيمة علامتها التجارية 108 مليار دولار. وللمرة التاسعة على التوالي التي يتم فيها تقييم أعلى 100 علامة تجارية قيمة في العالم من قبل شركة "ميلوارد بروان" الانكليزية الرائدة في مجال أبحاث السوق، وتراعي الشركة المتخصصة بأبحاث السوق الأرباح المالية للشركات ورأي المستهلكين أيضا.

  • Microsoft Windows XP Ende

    العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

    عملاق البرمجيات

    نجحت شركة مايكرسوفت في زيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى 90 مليار دولار لتحتل المركز الرابع، ووفقا للدراسة فإن قيمة العلامات التجارية للشركات التكنولوجيا شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام.

  • Islamische Länder und Globalisierung McDonald's in Dubai

    العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

    الطريق إلى قلب الرجل معدته

    تحقق سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" أرباحا كثيرة. ووفقا للدراسة بلغت قيمة العلامة التجارية لماكدونالدز 85 مليار دولار. ودفع تزايد اهتمام المستهلكين بصحتهم إلى انخفاض قيمة العلامة التجارية 5% مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى تراجعها مرتبة واحدة عن مكانها في العام الماضي.

  • Fahrräder in Afrika

    العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

    شهرة عالمية

    المركز السادس كان من نصيب علامة المشروبات الغازية "كوكا كولا". ووفقا للدراسة بلغت قيمتها 80 مليار دولار.

  • SAP Logo

    العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

    أغلى العلامات التجارية الألمانية

    ارتفعت قيمة العلامة التجارية لمجموعة البرمجيات الألمانية "اس أي بي" بنسبة6% لتزيد قيمتها عن 36 مليار دولار ووفقا للدراسة المتخصصة بأبحاث السوق، فإن المراكز المائة الأولى كان من ضمنها شركات ألمانية مثل "دويتشه تليكوم" في المركز 27 و "بي إم دبليو" في المركز 32 و"مرسيدس بنز" في المركز42 و"سيمنس" في المركز59 و"دي إتش إل" في المركز 73.

  • Symbolbild Button Add as Friend

    العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

    تينسينت الصينية تتفوق على فيسبوك

    تمكنت شركة "تينسينت" الصينية للانترنيت من دخول القائمة واحتلت المركز الـ14 في القائمة، إذ بلغت قيمتها 54 مليار دولار، لتتقدم على أسماء شركات كبرى مثل فيسبوك، التي احتلت المركز 21 .

  • Twitter Logo

    العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

    "العصفور المغرد" في سماء السوق التجاري

    كما دخلت خدمة تويتر للرسائل النصية القصيرة قائمة العلامات التجارية وبلغت قيمة العلامة التجارية 14 مليار دولار .

    الكاتب: أينزا فريدي/ دالين صلاحية


مختارات

العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

احتلت شركة "غوغل" قائمة أعلى العلامات التجارية في العالم قيمة، وفقا لدراسة أعدتها شركة متخصصة في أبحاث السوق، متفوقة بذلك على شركة آبل التي احتلت المركز الثاني. وتراعي الدراسة في تقييمها أرباح الشركات ورأي المستهلكين. (22.05.2014)  

إعلان
Themenbild Facebook

 