النمسا ـ طلب رفع الحصانة عن دبلوماسي إيراني بسبب قضية إرهاب

قالت وزارة الخارجية الايرانية اليوم (الثلاثاء الثالث من يوليو/ تموز 2018) إنه طُلب من ايران "رفع الحصانة الدبلوماسية الايرانية عن الدبلوماسي" الذي أوقف السبت في ألمانيا بشبهة التورط في مخطط لتنفيذ اعتداء ضد تجمع لحركة ايرانية معارضة. وأوضح ناطق باسم الوزارة ان فيينا ابلغت بذلك سفير ايران في النمسا الذي استدعي إلى الوزارة الاثنين منذ اعلان القضاء البلجيكي عن احباط خطة الهجوم.

وأعلن القضاء البلجيكي الاثنين توقيف عدد من الاشخاص في اطار التحقيق في خطة الاعتداء. فإلى جانب الدبلوماسي المعتمد في فيينا، اعتقل زوجان بلجيكيان من أصل ايراني في بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الاسيتون (تي اي تي بي) وهي متفجرات يدوية الصنع، الى جانب "مفجِّر".

ويشتبه بان الزوجين أرادا تنفيذ تفجير في فيلبانت بالقرب من باريس، خلال تجمع لمجاهدي خلق وهي حركة معارضة في المنفى تأسست في 1965 وحظرتها السلطات الايرانية في 1981.

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وتقول ايران إنها "عملية مزيفة" بينما يقوم الرئيس حسن روحاني بزيارة إلى أوروبا لمناقشة التعاون بين الأوروبيين والايرانيين بعد الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الذي ابرم في 2015.

وبعد زيارته إلى سويسرا حتى الثلاثاء، سيتوجه روحاني إلى فيينا الاربعاء للقاء رئيسي الدولة والحكومة.

وحضر حوالى 25 ألف شخص تجمع حركة مجاهدي الشعب بالقرب من باريس الذي حضره اثنان من أقرب المقربين إلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الرئيس السابق لمجلس النواب نيوت غينغريتش ورئيس البلدية السابق لمدينة نيويورك رودي جولياني.

وقال "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" الذي تنضوي تحته منظمة مجاهدي خلق الاثنين إن "دبلوماسي نظام الملالي في النمسا أوقف في ألمانيا(...) ويدعى اسد الله اسدي"، واتهمه بأنه "مدبر" محاولة الاعتداء "والمخطط الرئيسي لها". وحسب موقع وزارة الخارجية النمساوية، يشغل اسدي منصب المستشار الثالث في سفارة ايران.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)