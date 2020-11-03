 النمسا.. سلوفاكيا حذرت فيينا وعلامات استفهام حول تقاعس ما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2020

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أخبار

النمسا.. سلوفاكيا حذرت فيينا وعلامات استفهام حول تقاعس ما

كشفت شرطة سلوفاكيا عن إخبارها نظيرتها النمساوية بمعلومات حول منفذ الهجوم الإرهابي قبل عدة أشهر. يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه أسئلة حول منفذ الهجوم الذي كان معروفاً بشكل جيد للسلطات الأمنية النمساوية ونجح في خداعها.

Österreich Wien nach dem Terroranschlag (Helmut Fohringer/dpa/picture alliance)

قالت شرطة سلوفاكيا اليوم الأربعاء (الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020) أن السلطات النمساوية تلقت معلومات سرية من براتيسلافا خلال الأشهر الأخيرة بشأن منفذ هجوم فيينا الإرهابي، بعدما حاول شراء ذخائر في سلوفاكيا.

وكتبت مديرية الشرطة السلوفاكية في مدينة براتيسلافا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إنه "تم إبلاغ الشرطة السلوفاكية في الصيف بأن مشتبه بهم من النمسا حاولوا شراء ذخائر في سلوفاكيا. غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك".

وذكر البيان أنه تم نقل المعلومات بشكل مباشر إلى الشرطة النمساوية. وأضاف البيان أن الأسلحة التي تم استخدامها في النمسا - وهي مسدس وبندقية هجومية - لم تكن من سلوفاكيا.

اعتقال رجلين في سويسرا

من جانبها، أكدت السلطات السويسرية اليوم أن رجلين اعتقلتهما قرب زوريخ هما "صديقان بشكل واضح" للمسلح الذي قتل أربعة في إطلاق نار في فيينا، وقالت إن الشرطة تجري تحقيقاتها لمعرفة عمق العلاقة بينهما وبينه.

واعتقلت الشرطة السويسرية الرجلين وهما سويسريان عمر أحدهما 18 عاماً والآخر 24 عاماً في مدينة فينترتور التي تحولت إلى بؤرة قلق من التطرف الإسلامي في السنوات الأخيرة. واعتقلت الشرطة النمساوية 14 شخصاً في مسعى لتحديد ما إذا كان لمنفذ الهجوم شركاء ومعاونون.

وقالت وزيرة العدل السويسرية كارين كيلر-شوتر، في حلقة نقاشية نُشرت على موقع صحيفة سانت جالر تاجبلات، إن الرجلين المعتقلين "من الواضح أنهما صديقان" للمسلح. وأضافت أنهم التقوا "شخصياً" لكنها لم توضح متى كان اللقاء.

وقال متحدث باسم وزارة العدل السويسرية لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم: "كان المشتبه به في فيينا والرجلان المعتقلان في فينترتور يعرفون بعضهم البعض.. تجري السلطات تحقيقات بدرجة عالية من التنسيق لمعرفة طبيعة العلاقة بينهم".

وقال المدعي العام السويسري لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الرجلين، اللذين لم يتم الكشف عن اسميهما، تدور حولهما بالفعل تحقيقات بدأها في 2018 و2019 مكتب المدعي العام السويسري في قضيتين جنائيتين. والرجل الأكبر سنا مشتبه به في إحدى القضيتين.

المستشار النمساوي سيبستيان كورتز

المستشار النمساوي يضع شموعا في موقع الحادث الإرهابي بفيينا

الحياة تعود إلى فيينا

بدأت فيينا التي لا تزال تحت وقع صدمة الهجوم الإرهابي تشهد حركة طبيعية في ظل إجراءات الإغلاق جراء جائحة كوفيد-19 في حين تطرح أسئلة حول المتابعة القضائية للمهاجم المعروف من السلطات.

في مكان وقوع الهجوم الذي أسفر عن سقوط أربعة قتلى في قلب العاصمة النمساوية، وضعت الزهور وأضيئت شموع في حين لا تزال الدوائر التي رسمها المحققون ظاهرة على الأرض. إلا أن الحركة عادت صباح الأربعاء.

فقد شهدت قطارات الأنفاق وعربات الترام حركة نشطة فيما عادت المتاجر لاستقبال الزبائن وسلك الأطفال طريق المدرسة مجدداً. وطلب من سكان العاصمة ملازمة منازلهم الثلاثاء خشية من وجود مهاجم ثان في المدينة إلا أن السلطات استبعدت هذا التهديد الآن.

أسئلة بلا إجابات

لكن كيف تمكن كيوتيم فيزولاي "المقاتل في الدولة الإسلامية" من الإفلات من متابعة السلطات القضائية المعروف منها؟ سؤال يفرض نفسه الأربعاء غداة انتقادات وجهها وزير الداخلية. فقد حكم على هذا النمساوي البالغ 20 عاما وهو من أبوين أصلهما من مقدونيا الشمالية، بالسجن في نيسان/أبريل 2019 لمحاولته الالتحاق بصفوف الجهاديين في سوريا لكن أفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر قبل أن ينهي عقوبته.

وعلق المستشار النمساوي المحافظ سيبستيان كورتز: "لم يكن بالتأكيد قراراً صائباً. لو لم يطلق سراحه لما حدث الهجوم". وكانت عقوبة المنفذ تنتهي في تموز/يوليو. ولم يعلق على الانتقادات حول دور أجهزة مكافحة التجسس النمساوية لكنه دعا الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة "الإسلام السياسي" معتبراً أنه "إيديولوجية" تشكل "خطرا على نموذج العيش الأوروبي".

وكان منفذ هجوم فيينا تابع برنامجا "لاجتثاث التطرف" وتمكن من "خداع" المسؤولين عن متابعته، على ما قال وزير الداخلة النمساوي كارل ينهامر. وخلال الجلسة الخيرة له ضمن البرنامج ندد بالهجمات التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة على ما أكد فرانتز روف.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Österreich Parlamentsgebäude in Wien (picture alliance/picturedesk.com/H. Ringhofer)

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    الجمع بين التراث والحداثة

    الفن الحديث والمقاهي ورقص الفالس هي من أكثر ما يميز مدينة فيينا، والتي يعيش بها 1.9 مليون شخص. ولكن يبقى مقر البرلمان النمساوي، الواقع في شارع "رينغشتراسا"، أحد أكثر المباني إبهارا في المدينة فهو يجمع ما بين التراث والحداثة.

  • Panoramablick über Wien (picture alliance/ IMAGNO/G. Trumler)

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    كاتدرائية سان ستيفان

    شارع "رينغشتراسا" الشهير، والمعروف كذلك بالطريق الدائري، يحيط بالحي الأول بالمدينة حيث ينبض تاريخ فيينا بالحياة. وتسيطر هناك كاتدرائية سان ستيفان على الأفق حيث يصل ارتفاع البرج الأعلى بالكنيسة إلى 136 مترا وهو ما يتطلب من الزائرين صعود 343 درج للوصول لقمة البرج من أجل الاستمتاع بمشهد رائع للعاصمة.

  • Beethovens Grabmal auf dem Wiener Zentralfriedhof (Getty Images/AFP/J. Klamar)

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    عباقرة الموسيقى

    هايدن وموزارت وبيتهوفن جعلوا فيينا الأشهر في عالم الموسيقى في الفترة ما بين عامي 1770 و1830، فالثلاثة ملحنين لم يولدوا في فيينا ولكنهم قرروا الانتقال إليها بسبب ما قدمته من دعم للموسيقى والفن. وفي عام 2020، سيحتفل العالم بذكرى ميلاد الموسيقار لودفيغ فان بيتهوفن، والمدفون بمقابر فيينا المركزية.

  • Österreich Wien | Theater an der Wien (picture-alliance/R. Hackenberg)

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    أوبرا بيتهوفن

    عاش بيتهوفن في فيينا 35 عاما، قام خلالها بالتأليف الموسيقي وتقديم الكثير من أعماله لأول مرة، من ضمنها الأوبرا الوحيدة له "فديليو"، على خشبة مسرح "أن ديا فاين". وسيتم إعادة تقديم هذه الأوبرا على نفس الخشبة، بمناسبة إحياء ذكرى ميلاد بيتهوفن هذا العام.

  • Wien Innenstadt Sonnenschutz vor einem Fiaker (picture alliance/APA/picturedesk.com/H. Pfarrhofer)

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    عربات "فياكر"

    تعد العربات التي تجرها الأحصنة جزء من المشهد العام في فيينا، مثلها مثل الفن الحديث وكاتدرائية سانت ستيفان. ويُطلق على العربات اسم "فياكر" نسبة إلى شارع سانت فياكر في باريس، حيث كان أول محطة لتأجير العربات في القرن السابع عشر الميلادي. وبقليل من الحظ، يمكن أن يصحبك في جولة العربة سائق تكتشف منه حس الفكاهة النمساوي.

  • Österreich Wien - Otto Wagner Haus - Linke Wienzeile 38 (picture alliance/picturedesk.com/W. Gredler-Oxenbauer )

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    الفن الحديث في فيينا

    تمثالان لسيدتان يناديان من أعلى مبنى الـ "فاينتسيله 38" بواجهته المزينة بزخارف من الورود. المبنى السكني الرائع الذي يعود لعام 1898 هو من أعمال المعماري ومخطط المدينة "أوتو فاغنير". ولعب فاغنر مصحوبا بـ "غوستاف كليمت" و"كولومان موسير" و"أوتمار شيمكوفيتز" و"أيغون شيلا" دورا حاسما في تشكيل ملامح الفن الحديث.

  • Hundertwasser Haus (picture alliance/IMAGNO/G. Trumler)

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    المنزل الأكثر جذبا للسياح

    منزل الفنان النمساوي "فريدينسرايش هونديرفاسا" أصبح فور الانتهاء من بنائه عام 1985 قبلة للسائحين في فيينا. ويقع المبنى بالحي الثالث في المدينة.

  • Österreich Wien - Eine Melange im Cafe Landtmann (picture alliance/picturedesk.com/H. Lehmann)

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    القهوة النمساوية

    ثقافة المقاهي في فيينا مسجلة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث منذ عام 2011، فالمزج التقليدي بين القهوة والموكا واللبن بدأ هناك في عام 1830. وبإضافة الكريمة أصبحت لدينا ما يعرف اليوم بالكابتشينو. ولازال بإمكانك العثور على 150 مقهى تقليدي في فيينا، مثل مقهى لاندتمان الذي يعود لعام 1873.

  • Österreich Denkmal für Johann Strauß in Wien (picture-alliance/dpa/U. Gerig)

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    تمثال ذهبي لملك الفالتس

    بسبب مؤلفاته الـ 500، تم إقامة تمثال ذهبي لملك الفالتس، "يوهان ستراوس" بمنتزه المدينة. وتحول بعض ما قدمه ستراوس من أعمال موسيقية إلى كلاسيكيات مثل الدانوب الأزرق وفالتس الإمبراطور والمعروفة أيضا بأوبرا "الفليدرماوس". وأصبح التقليد المتبع اليوم لافتتاح الرقص بحفلات أوبرا فيينا هو عزف واحد من ألحان ستراوس وهو "اليس فالتسيه".

  • Wien Albertinaplatz Reiterdenkmal vor der Albertina (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv)

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    ميدان "ألبرتينا"

    يضم ميدان "ألبرتينا" العديد من المعالم فعلى يسار مدخل متحف "ألبرتينا" للفن، يبدأ "جناح سورافيا"، ويتوسطه تمثال الامبراطور، أما المبنى المضاء على اليمين فهو دار اوبرا فيينا. كما يضم هذا الموقع كذلك مقهى "موزارت" والفندق الشهير "ساشيه".

  • Österreich - Traditional Wiener Schnitzel (picture alliance/dpa/C. Bruna)

    تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!

    شرائح اللحم على الطريقة النمساوية

    يقدم المطعم التقليدي "فيغلمولر" شرائح لحم العجل فقط والمعروف هناك باسم "شنيتزل"، والذي يتم تحضيره عن طريق ضغطه وإضافة الملح ثم غمره بالدقيق والبيض المضروب، كما يمكن إضافة الكريمة كذلك. وبعد غمر اللحم بفتات الخبز، يتم تحميره في زيت مغلي تبلغ سخونته 170 درجة مئوية. وفي النهاية يتم إضافة الزبد ليتخذ اللحم لون أصفر ذهبي.


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هجوم فيينا .. مخاوف من تهديد الوجود الإسلامي بالنمسا!  

وزير داخلية النمسا: "هجوم فيينا له دافع إسلاموي والمهاجم من أنصار داعش"

في الوقت الذي تتوالى فيه عبارات التنديد والشجب من أوروبا وخارجها، السلطات النمساوية تؤكد بأن هجوم فيينا الإرهابي "له دوافع إسلاموية" ومنفذه "شخص متطرف كان يشعر بأنه قريب إلى تنظيم الدولة الإسلامية"  

خدع أجهزة الأمن.. النمسا تكشف معطيات جديدة عن منفذ هجوم فيينا

بعمر 20 عاما، لم يكن منفذ هجوم فيينا شخصا غريبا عن السلطات الأمنية النمساوية، لكنه نجح مع ذلك في خداعها ليرتكب هجوما إرهابيا، كانت حصيلة ضحاياه يمكن أن كون أكبر لولا التدخل الأمني السريع حسب تأكيد وزير الداخلية.  

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بعد تأكيد النمسا أن هجوم فيينا الإرهابي "له دوافع إسلاموية" ومنفذه "شخص متطرف من أنصار داعش"؛ هل يكون لهذا الهجوم عواقب سلبية قد تشكل تهديداً على وجود المسلمين في النمسا؟ وكيف تعامل المسلمون مع هذه الجريمة البشعة؟

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