 النمسا.. سريان الإغلاق على غير المطعمين ضد كورونا | DW الأخبار | DW | 15.11.2021

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النمسا.. سريان الإغلاق على غير المطعمين ضد كورونا

في النمسا دخل الإغلاق على المواطنين غير المطعمين ضد فيروس كورونا حيز التنفيذ اليوم لفترة أولية تبلغ 10 أيام. وتأتي الخطوة لكبح ارتفاع عدد الإصابات.

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