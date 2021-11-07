النمسا.. سريان الإغلاق على غير المطعمين ضد كورونا

النمسا.. فرض حجر منزلي صارم على غير المطعمين ضد كورونا

أعلنت النمسا فرض عزل على غير المطعمين ضد كورونا أو والذين لم يتعافوا من كوفيد19، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، فيما يطالب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بفرض قيود مشابهة على غير الملقحين في ألمانيا.