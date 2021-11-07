النمسا.. سريان الإغلاق على غير المطعمين ضد كورونا

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في النمسا دخل الإغلاق على المواطنين غير المطعمين ضد فيروس كورونا حيز التنفيذ اليوم لفترة أولية تبلغ 10 أيام. وتأتي الخطوة لكبح ارتفاع عدد الإصابات.
أعلنت النمسا فرض عزل على غير المطعمين ضد كورونا أو والذين لم يتعافوا من كوفيد19، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، فيما يطالب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بفرض قيود مشابهة على غير الملقحين في ألمانيا.
مع ارتفاع متواصل لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفعت الدعوات لعودة لفحص المجاني بعد نحو شهر من وقف الحكومة التمويل بهدف تحفيز الناس على التطعيم. لكن ذلك لم يحدث، بشهادة رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء.
وافقت لجنة طبية إسرائيلية على تطعيم الأطفال بين 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا فيما تعد إسرائيل الدولة الأولى التي توافق على إعطاء الجرعة الثالثة. كذلك عززت إسرائيل من تطبيق نظام "المرور الأخضر" للوقاية من الفيروس.
يزداد الوضع الوبائي في ألمانيا تفاقما يوما بعد يوم، إذ تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز خمسة ملايين شخص، فيما ارتفعت أصوات معبرة عن قلقها من زيادة عدد الوفيات خلال الموجة الرابعة للوباء التي تعرفها البلاد.
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