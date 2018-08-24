النمسا تلقي القبض على "داعشي" مشتبه بتنفيذ هجمات في ألمانيا

ألقت قوات الأمن النمساوية اليوم (الأربعاء 27 مارس/ آذار 2019) القبض على أحد المتعاطفين مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي المعروف إعلاميا بـ"داعش" بتهمة تنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا في شهري أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول الماضيين. وذلك حسبما أعلن الادعاء العام الألماني في ميونخ اليوم، مشيرا إلى أن العراقي البالغ من العمر 42 عاما قام قبل نحو خمسة أشهر بشد سلك فولاذي فوق قضيبي خط السكة الحديدية الخاص بقطار ICE الألماني السريع بين مدينتي نورنبرغ وميونخ، وكاد أن يودي ذلك إلى خروج القطار عن سكته.

وحسب الإدعاء العام فإن السلطات الأمنية وجدت وثائق باللغة العربية إضافة إلى علم التنظيم الجهادي بالقرب من مكان الهجوم، وهو الأمر الذي عز فرضية الخلفية الإرهابية وراء الهجوم على القطار السريع.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)