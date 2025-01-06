النمسا: تكليف زعيم حزب الحرية اليميني الشعبوي بتشكيل حكومة

في النمسا، قد يتمكن حزب الحرية النمساوي اليميني الشعبوي لأول مرة من تولي منصب المستشار الاتحادي. إذ كلف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن زعيم الحزب هربرت كيكل، بتشكيل الحكومة الجديدة.

أعلن الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلن في مؤتمر صحفي في فيينا اليوم الاثنين (6 يناير/كانون الثاني 2025)، أنه كلف هربرت كيكل زعيم حزب الحرية اليميني الشعبوي رسمياً بتشكيل حكومة للبلاد.

وأوضح فان دير بيلن أن من المنتظر أن يبدأ كيكل مشاورات مع حزب الشعب النمساوي المحافظ لتشكيل ائتلاف حاكم. وبذلك يمكن لحزب الحرية اليميني الشعبوي أن يفوز لأول مرة بمنصب المستشار في النمسا.

وأضاف الرئيس النمساوي أن البلاد بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل تحديداً في ظل الوضع الاقتصادي شديد الصعوبة في الوقت الحالي، وقال إن كيكل طمأنه خلال محادثاته معه أنه يشعر أنه قادر على تولي مهمة المستشار.

وتابع الرئيس النمساوي:" احترام تصويت الناخبين يستوجب أن يحترم الرئيس الفيدرالي الأغلبية، حتى وإن كانت له رغبات وتصورات أخرى"، وأردف: "لم يكن سهلا علي اتخاذ هذه الخطوة".

واستمر الاجتماع بين فان دير بيلن وكيكل نحو ساعة، وصوحب هذا الاجتماع باحتجاجات، حيث تجمع مئات المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، منظمين مسيرة للتحذير من اتجاه البلاد بقوة نحو التيار اليميني الشعبوي والمتطرف.

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وكان حزب الحرية فاز في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول الماضي بحصوله على حوالي 29% من أصوات الناخبين. ولم يكن هناك حزب يرغب في البداية في تشكيل حكومة مع الحزب اليميني الشعبوي، لكن المشاورات حول تشكيل ائتلاف حاكم بين الأحزاب المنتمية إلى تيار الوسط، باءت بالفشل.

وبعد إعلان المستشار النمساوي كارل نيهامر اعتزامه الاستقالة من منصبيه كرئيس للحكومة ورئيس لحزب الشعب النمساوي، أقدم الحزب المحافظ على تغيير مساره في مطلع الأسبوع الجاري حيث أعلن الحزب استعداده الدخول في حكومة ائتلافية كشريك أصغر مع حزب الحرية.

وكان حزب الشعب المحافظ وحزب الحرية اليميني الشعبوي شكلا ائتلافات حكومية بالفعل في بداية الألفينات، وفي الفترة بين عامي 2017 و2019، غير أن هذه الحكومات الائتلافية كان يقودها ساسة من حزب الشعب.

ومع ذلك، يتعين على الحزبين أولا التوصل إلى اتفاق على برنامج حكومي. ويبدو أن آراء الحزبين متوافقة إلى حد كبير في مواضيع مثل الهجرة والضرائب. لكن هناك خلافات بين حزب الحرية الصديق لموسكو والمنتقد للاتحاد الأوروبي، وحزب الشعب في قضايا من بينها السياسة الخارجية وسياسة الأمن.

ع.ح/أ.ح (د ب أ)