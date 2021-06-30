النمسا تعلن إغلاقا لغير الملقحين لمواجهة كورونا

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النمسا تعلن عن إجراءات تشمل إغلاقا لغير الملقحين بسبب كورونا مع اقتراب موسم أعياد الميلاد. الخطوات جاءت بعد الارتفاع القياسي في حالات الإصابة بكورونا مؤخرا.
أعلنت النمسا فرض عزل على غير المطعمين ضد كورونا أو والذين لم يتعافوا من كوفيد19، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، فيما يطالب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بفرض قيود مشابهة على غير الملقحين في ألمانيا.
تفشي فيروس كورونا في ألمانيا بشكل غير مسبوق، تحولت معه من بلد "نموذج"، يُقتدى به عالميا في سياسات محاربة الجائحة، إلى بؤرة مقلقة للوباء. فما هي خلفيات هذا التحول كما يرى ذلك المحللون والمعلقون الألمان؟
يزداد الوضع الوبائي في ألمانيا تفاقما يوما بعد يوم، إذ تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز خمسة ملايين شخص، فيما ارتفعت أصوات معبرة عن قلقها من زيادة عدد الوفيات خلال الموجة الرابعة للوباء التي تعرفها البلاد.
رغم التطعيم الكبير الذي اقترب من نسبة 70 % من السكان في ألمانيا، إلّا أن معد الإصابات سجل ارتفاع قياسيا. وفيما يخشى القطاع الطبي من تضاعف الحالات في العناية المركزة، ناشدت السلطات غير المطعمين بالإسراع لتلقي اللقاح.
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