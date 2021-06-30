 النمسا تعلن إغلاقا لغير الملقحين لمواجهة كورونا | DW الأخبار | DW | 14.11.2021

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النمسا تعلن إغلاقا لغير الملقحين لمواجهة كورونا

النمسا تعلن عن إجراءات تشمل إغلاقا لغير الملقحين بسبب كورونا مع اقتراب موسم أعياد الميلاد. الخطوات جاءت بعد الارتفاع القياسي في حالات الإصابة بكورونا مؤخرا.

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08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

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