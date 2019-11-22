 النمسا تحبط ″مخططا إرهابيا″ لاستهداف أسواق الميلاد | أخبار | DW | 16.12.2019

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أخبار

النمسا تحبط "مخططا إرهابيا" لاستهداف أسواق الميلاد

ثلاثة رجال من الشيشان متأثرين بإيدلوجية "داعش" كانوا يخططون لسلسلة اعتداءات إرهابية خلال فترة اعياد الميلاد في النمسا، حسب ما كشفت السلطات النمساوية، التي أعلنت أنها أحبطت المخطط الذي كان يستهدف أيضا دولا أوروبية أخرى.

Polizei in Österreich (picture-alliance/APA/picturedesk.com/Barbara Gindl)

قالت السلطات النمساوية إنها أحبطت "مؤامرة" لارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية، بينها تفجير إحدى أسواق عيد الميلاد في فيينا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين (16 كانون الأول/ ديسمبر 2019).

ووفقا لمصادر إعلامية فإن ثلاثة رجال كانوا يعدون لهذه الهجمات، بينهم قائدهم البالغ من العمر 24 عاما وكان قد تأثر بـ "إيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش). وحسب المصادر نفسها فإن المشتبه به الرئيسي قد خطط لـ "مؤامرة استهداف سوق عيد الميلاد أمام كاتدرائية القديس شتيفان في وسط مدينة فيينا بين عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة".

وتشمل الأهداف المحتملة الأخرى، حسب المصادر نفسها، سالزبورغ ومواقع في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ.

مختارات

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحكومة رفعت من مستوى تقييم التهديد الأمني لأعلى مستوى، كما عززت مراقبة الحدود، إضافة إلى فرض إجراءات أمنية استثنائية في جميع أسواق عيد الميلاد، فيما لا يزال البحث عن المشتبه به مستمرا. (12.12.2018)

ذكرت وسائل إعلام في ألمانيا أن جهاز الاستخبارات الخارجية (BND) لا يزال يحتفظ بمقطع فيديو غير معلن لمنفذ عملية الدهس التونسي أنيس عامري، الذي نفذ هجوما بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين 2016. (02.10.2019)

ودلت معلومات سرية مجهولة المصدر على قائد المجموعة القابع في السجن إثر محاولتين للوصول إلى سوريا والانضمام إلى الجهاديين. ورغم ذلك، أفادت تقارير إعلامية أنه كان قادرا على البقاء على اتصال مع شركائه من خلال الهاتف المحمول، خلافا لأنظمة السجن. وقد تضمنت "المؤامرة" خطة لمساعدة زعيم المجموعة على الهروب.

وذكرت الشرطة النمساوية أنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم الثلاثة، ويبلغان من العمر  25 و31 عاما، نهاية الأسبوع الماضي، فيما يقبع الثالث في السجن أصلا. وحسب الشرطة فإن الرجال الثلاثة من الشيشان. في غضون ذلك أكدت النيابة العامة في النمسا اعتقال الشخصين قبل أيام دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نقلا عن محامي اثنين من المشتبه بهم أنه يشتبه في أن موكليهما كانا يخططان لعمليات إرهابية في المانيا أيضا. بيد أن المحامي فلوريان كراينر أكد أن موكله (البالغ من العمر 31 عاما) "كان على اتصال مع أحد الموقوفين المشتبه بصلتهم بالإرهاب، إلا أنه لم تكن لديه معلومات حول أية عملية يجري التخطيط لتنفيذها".

ويشار إلى أن النمسا نجت من الهجمات الإرهابية الكبرى التي ضربت دولا أوروبية أخرى وخصوصا فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا في السنوات الأخيرة.

أ.ح/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Weihnachtsmarkt Dresden Striezelmarkt (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا

    سوق عيد الميلاد في دريسدن "شتريتسيلماركت"

    غني بالتقاليد والطعام اللذيذ هكذا يمكن وصف أحد أقدم أسواق الكريسماس في ألمانيا في "شتريتسيلماركت" Striezelmarkt الذي تم افتتاحه في عام 1434م. في هذا المكان تجتمع الأطعمة مع النبيذ وأصناف الخبز لتظهر روح عيد الميلاد الجميل.

  • Deutschland Christkindlesmarkt Nürnberg 2015 (picture alliance/dpa/D. Karmann)

    أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا

    نورنبيرغ - كل عام مرة أخرى

    يعد سوق عيد الميلاد في نورنبيرغ أحد أشهر أسواق عيد الميلاد في ألمانيا. وتتميز الأكشاك داخل السوق الخطوط بالحمراء والبيضاء. تقليديا، يفتتح طفل يمنح تسمية "الطفل المسيح" السوق، ويعاد اختيار هذا الطفل كل عامين. هذه السنة، طغت تعليقات عنصرية على انتخاب "الطفل المسيح" وهي بنت اسمها بنجينا مونسي، وذلك لجذورها الهندية.

  • Weihnachtsmarkt Köln (picture-alliance/imagebroker/S. Lubenow)

    أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا

    كولونيا - أضواء ساطعة أمام الكاتدرائية

    كل عام، يتدفق أربعة ملايين شخص إلى سوق عيد الميلاد في كولونيا مع وجود 150 كشكا وشجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 25 مترا. المشهد مثير للإعجاب بشكل خاص، لأن السوق يحيط به معلم المدينة - كاتدرائية كولونيا. بالإضافة إلى ذلك يحتوي السوق على أكثر من 100 برنامجًا متنوعًا.

  • Hamburg Historischer Weihnachtsmarkt auf Rathausmarkt (picture alliance / Daniel Kalker)

    أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا

    هامبورغ - كنوز من عالم السيرك

    خلف بوابة الدخول من الحديد، يحمل سوق الكريسماس التاريخي في هامبورغ العديد من الكنوز. أكشاك السوق المزينة بأناقة، وأشجار التفاح الذهبي والكنوز من متحف رونكالي الشهير.

  • Weihnachtsmarkt Ludwigsburg (picture-alliance/imagebroker/W. Dieterich)

    أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا

    لودفيغسبورغ - في رداء باروكي

    يتم ترتيب أكثر من 180 كشكًا في سوق Ludwigsburg Baroque Christmas Market بشكل خاص. ومن السمات المميزة بشكل خاص فيه "الملائكة الذهبية الخفيفة" التي تضيء الليل فوق الأكشاك.

  • Weihnachtsmarkt Rostock (Imago Images/Bildwerk)

    أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا

    روستوك - عيد الميلاد قرب البحر

    قبل موسم عيد الميلاد، يتحول وسط مدينة روستوك Rostock إلى أكبر سوق للكريسماس في شمال ألمانيا. وعلى مسافة ثلاثة أميال من التسوق يوجد 250 كشكا. هناك كل أنواع التخصصات والحرف اليدوية من مختلف البلدان. بالإضافة إلى نسيم هواء بحر البلطيق الذي يضفي جاذبية خاصة.

  • Deutschland Weihnachtsmarkt Waldweihnacht Schweinhütt (Waldweihnacht Schweinhütt GbR)

    أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا

    شفاينهوت - حكاية غابة عيد الميلاد

    في وسط الغابة البافارية بالقرب من شفاينهوت، يقام سوق عيد الميلاد في الطبيعة، حيث يقوم الزوار بالدوران حول الأكواخ الريفية ويتم سرد القصص عند إشعال النار وتباع جميع أنواع الحرف اليدوية. السوق مفتوحة في عطلة نهاية الأسبوع الثانية والثالثة من شهر ديسمبر/ كانون الاول.

  • Deutschland Weihnachtsmarkt Schloss Drachenburg (Schloss Drachenburg gGmbH/Reinelt)

    أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا

    دراخينبورغ – كونيغزفينتر

    في قصر دراخينبورغ في بلدة كونيغزفينتر القريبة من بون، يبدأ الزوار في رحلة عبر الزمن إلى القرن التاسع عشر. وتبقى القلعة مفتوحة تحت شعار شخصيات وروح تشارلز ديكنز، وذلك في عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر كانون الأول/ديسمبر، وتقدم حوالي 50 شركة منتجاتها التقليدية. (ليزا ماري جوردان/ علاء جمعة)


مختارات

أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا

تعد أسواق أعياد الميلاد من الأماكن الجميلة التي تستحق الزيارة، وسواء كانت هذه الأسواق في المدينة القديمة أو في القلعة أو حتى في الغابة فإنها تتمتع بجاذبية خاصة لدى السياح. إليك أجمل هذه الأسواق. (03.12.2019)  

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