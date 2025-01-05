النمسا.. محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم بقيادة اليمين المتطرف

أعلن المحافظون في النمسا أنهم مستعدون لبدء مفاوضات مع اليمين المتطرف لتشكيل حكومة جديدة، بعد فشل محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم مع الليبراليين والاشتراكيين الديموقراطيين.

اتجهت النمسا اليوم الأحد (الخامس من يناير/ كانون الثاني 2025) نحو محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم بقيادة حزب الحرية اليميني المتطرف عقب انهيار محادثات لتشكيل الائتلاف بدونه واستقالة المستشار كارل نيهامر.

وكان نيهامر، الذي أعلن استقالته في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، قد قاد محادثات بين ثلاثة أحزاب ثم بين حزبين بهدف تشكيل ائتلاف ينتمي إلى تيار الوسط يمكن أن يكون حائط صد في مواجهة حزب الحرية اليميني المتطرف الذي حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول الماضي. ويشغل نيهامر موقعي رئاسة الحزب والمستشارية منذ عام 2021.

وعين حزب الشعب المحافظ الذي يتزعمه نيهامر الأمين العام للحزب كريستيان شتوكر زعيما جديدا له بصفة مؤقتة اليوم الأحد. وكثيرا ما ذكر شتوكر أن حزب الشعب لن يدخل في ائتلاف مع زعيم حزب الحرية هربرت كيكل، لكنه قال إن الأمور تغيرت الآن.

وقال شتوكر للصحفيين: "أتوقع أن يتم تكليف زعيم الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة المقبلة. وإذا تمت دعوتنا لهذه المحادثات (الائتلافية) فسنقبل الدعوة".

وقال شتوكر إنه حصل على تفويض من حزبه لبدء مفاوضات لتشكيل ائتلاف مع اليمين المتطرف. وأضاف بالقول: "هذا البلد يحتاج إلى حكومة مستقرة اليوم، ولا يمكننا الاستمرار في إضاعة الوقت الذي لا نملكه في حملات انتخابية أو انتخابات". وأضاف الأمين العام الجديد لحزب الشعب المحافظ: "لذلك فإن الأمر لا يتعلق بهربرت كيكل أو بي، بل بحقيقة أن هذا البلد يحتاج إلى حكومة مستقرة في الوقت الحالي، وأنه لا يمكننا الاستمرار في إضاعة الوقت في الحملات الانتخابية أو الانتخابات".

وقبيل تعيين شتوكر، قال الرئيس الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين للصحافيين "تراجعت الأصوات داخل حزب الشعب التي استبعدت العمل مع (...) كيكل"، مضيفا بالقول: "هذا يعني أن طريقا جديدا فتح".

وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، وهو زعيم سابق لحزب الخضر اليساري، قد أبدى تحفظا على تولي كيكل منصب المستشار. كما أنه أثار غضب حزب الحرية بعدم مطالبته بتشكيل حكومة بعد الانتخابات قائلا إنه لا يوجد حزب آخر على استعداد للانضمام إليه في ائتلاف. ورغم أن الرئيس النمساوي أقر بتغير الوضع الآن، فإنه لم يصل إلى حد التصريح بأنه سيطلب من كيكل قيادة محادثات لتشكيل الائتلاف. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس مع كيكل غدا الاثنين. كما سيتم تعيين مستشار جديد مؤقتا خلال الأيام المقبلة، مع بقاء نيهامر في منصبه حتى ذلك الحين.

وقال فان دير بيلين في خطاب إلى الأمة "الأصوات داخل حزب الشعب التي تستبعد التعاون مع حزب الحرية تحت قيادة هربرت كيكل أصبحت أكثر هدوءا. وهذا بدوره يعني أنه قد يتم فتح مسار جديد لم يكن موجودا من قبل".

ع.غ/ خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)