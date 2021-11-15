 النمسا: الإغلاق خلال موسم عيد الميلاد | DW الأخبار | DW | 16.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

النمسا: الإغلاق خلال موسم عيد الميلاد

تصبح اللقاحات فعّالة بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ التطعيم، ما يجعل قيود التواصل مع الآخرين الحل الوحيد لوقف انتشار الفيروس. وهذا ما دفع النمسا لفرض الإغلاق من جديد.

مشاهدة الفيديو 01:35

المزيد من المركز الإعلامي

النمسا.. سريان الإغلاق على غير المطعمين ضد كورونا 15.11.2021

جائحة كورونا والتحديات الجديدة 11.11.2021

مظاهرات في أنحاء أوروبا احتجاجا على قيود كورونا 21.11.2021

هدوء ثوران بركان لا بالما لليوم الثالث على التوالي 17.12.2021

المزيد DW الأخبار

بعد المحاولة الثالثة، فريدريش ميرتس يفوز برئاسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي 17.12.2021

برلين: خمس سنوات على هجوم الدهس الأرهابي 17.12.2021

آلاف المواطنين يتظاهرون في تونس بين مؤيد ومعارض للرئيس 17.12.2021

ألماتيا: محاربة التطرف اليميني في ولاية بساكسونيا 17.12.2021

اقرأ أيضا

Daniel Gran, Intensivpfleger, steht auf der Intensivstation der Uniklinik Gießen am Bett eines jungen Corona-Patienten. Ärzte, Schwestern und Pfleger kämpfen gegen dauerhafte Erschöpfung, Personalmangel und fehlende gesellschaftliche Akzeptanz. Den Intensivbereich der Station nennen sie scherzhaft Covid-City. (Zu dpa Zu Besuch in Covid-City) +++ dpa-Bildfunk +++

الموجة الرابعة ـ ألمانيا على وشك تعطيل كامل للحياة العامة 26.11.2021

هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.

Riot police uses a water canon against protestors during a demonstration against the reinforced measures of the Belgium government to counter the latest spike of the coronavirus in Brussels, Belgium, Sunday, Nov. 21, 2021. Many among them also protested against the strong advice to get vaccinated and any moves to impose mandatory shots. (AP Photo/Olivier Matthys)

كورونا ـ إغلاق تام في النمسا واحتجاجات عنيفة في دول أوروبية عدة 22.11.2021

دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.

Zahlreiche Menschen stehen in einer Wartereihe vor der Turnhalle einer Schule. Hier führt die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen ein mobiles Impfen durch.

تدهور الوضع الوبائي في ألمانيا يدفع بإلزامية اللقاح لواجهة النقاش 21.11.2021

الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا، بدأ يسائل إلزامية اللقاح داخل ألمانيا. النقاش بين القوى السياسية لا يزال محتشما بهذا الخصوص لكن أصواتا بدأت تطالب بذلك بعد أن قامت الجارة النمسا بهذه الخطوة.

14.11.2021 Austrian Chancellor Alexander Schallenberg attends a news conference in Vienna, Austria November 14, 2021. Reuters/Leonhard Foeger

النمسا.. فرض حجر منزلي صارم على غير المطعمين ضد كورونا 14.11.2021

أعلنت النمسا فرض عزل على غير المطعمين ضد كورونا أو والذين لم يتعافوا من كوفيد19، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، فيما يطالب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بفرض قيود مشابهة على غير الملقحين في ألمانيا.