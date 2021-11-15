النمسا: الإغلاق خلال موسم عيد الميلاد

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تصبح اللقاحات فعّالة بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ التطعيم، ما يجعل قيود التواصل مع الآخرين الحل الوحيد لوقف انتشار الفيروس. وهذا ما دفع النمسا لفرض الإغلاق من جديد.
هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا، بدأ يسائل إلزامية اللقاح داخل ألمانيا. النقاش بين القوى السياسية لا يزال محتشما بهذا الخصوص لكن أصواتا بدأت تطالب بذلك بعد أن قامت الجارة النمسا بهذه الخطوة.
أعلنت النمسا فرض عزل على غير المطعمين ضد كورونا أو والذين لم يتعافوا من كوفيد19، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، فيما يطالب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بفرض قيود مشابهة على غير الملقحين في ألمانيا.
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