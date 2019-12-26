 النمسا: إنقاذ متزلج بقي مدفونا في الجليد 5 ساعات | عالم المنوعات | DW | 26.12.2019

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منوعات

النمسا: إنقاذ متزلج بقي مدفونا في الجليد 5 ساعات

في حالة نجاة لا تتكرر كثيراً في منطقة جبال الألب، تم إنقاذ رجل نمساوي ظل مدفونا في الجليد لخمس ساعات بسبب انهيار جليدي. المتزلج تمتع بقدر هائل من الحظ وتمكن من البقاء على قيد الحياة بفضل جيب هواء سمح له بالتنفس.

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تم إنقاذ رجل نمساوي بعد أن تعرض لصعوبات هائلة، حيث ظل مدفونا في الجليد لخمس ساعات بسبب انهيار جليدي، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ اليوم (الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2019). ويقول ستيفان شروك، نائب رئيس إدارة الإنقاذ الجبلي في مقاطعة ستيريا النمساوية، إن احتمال النجاة بالنسبة لضحايا الانهيار الجليدي ينخفض بشكل كبير بعد مرور 15 دقيقة، مما يجعل نجاة الرجل حالة شاذة تحدث مرة واحدة كل 20 عاما في منطقة جبال الألب.

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وتم إبلاغ الشرطة أمس (الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2019) بعد عدم عودة المتزلج (26 عاماً) من رحلة على جبل بليشنيتزينكن في ستيريا. وفي ساعات المساء، تمكن رجال الإنقاذ الجبليون من تحديد موقع المتزلج على عمق متر أسفل سطح الجليد، لأنه كان يرتدي جهاز إرسال واستقبال جليدي يرسل إشارات دورية، وفق ما قاله شروك لهيئة الإذاعة النمساوية.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل كان واعيا، لكنه يعاني من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم. وأضاف شروك أن المتزلج نجا بسبب جيب هواء سمح له بالتنفس، على الرغم من عدم تمكنه من الحركة بسبب كتل الثلج. وقال المسؤول: "لقد تمتع بقدر كبير هائل من الحظ".

ر.م/ط.أ ( د ب أ)

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