النمسا – أمطار وفيضانات عارمة وانهيارات أرضية بجبال الألب

معدل قياسي لهطول الأمطار في فيينا وعواصف عاتية في جبال الألب. الأمطار الغزيرة تغمر أجزاء في النمسا وتغلق الطرق وتؤدي لحدوث فوضى مرورية. وتتأثر منطقة تيرول خصوصا ولم تحدد السلطات موعد إعادة فتح رابط حيوي مع ألمانيا.

هطلت أمطار غزيرة على مناطق في النمسا عند جبال الألب وغمرت أجزاء من العاصمة فيينا بالماء في مطلع الأسبوع، ما أحدث أضرارا جسيمة في أجزاء من البلاد وعطّل حركة التنقل على الطرق وفي السكك الحديدية، بحسب ما ذكرت السلطات ووسائل إعلام محلية اليوم الأحد (18 أغسطس/ آب 2024).

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي سيولا من المياه الموحلة تجرف السيارات عبر منتجع للتزلج في غرب النمسا. وفي الوقت نفسه قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية الرسمية إن مستويات قياسية من الأمطار هطلت على أجزاء من فيينا في شرق البلاد.

وذكرت الهيئة أن قوة الفيضانات سحبت امرأة إلى أسفل حافلة في منطقة دوبلينغ في شمال فيينا أمس السبت. وأضافت الهيئة أن المرأة نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

"معدل قياسي لهطول الأمطار"

وتابعت الهيئة أن إدارة الإطفاء في العاصمة تلقت أكثر من 450 اتصالا أمس السبت بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فوضى مرورية وعطلت حركة السكك الحديدية.

وسجل مسؤولون في منطقة دوبلينغ في فيينا 110 لترات من الأمطار لكل متر مربع، وهو معدل قال عنه كيفن هيبينشترايت خبير الأرصاد الجوية إنه معدل قياسي لهطول الأمطار في المدينة في أغسطس/ آب.

طريق بديل عبر بافاريا الألمانية

وتسببت الانهيارات الأرضية في النمسا الناتجة عن عاصفة شديدة في إغلاق طريق جبلي يربط بين إقليمي "فورارلبيرغ" و"تيرول" النمساويين عبر ممر أرلبيرغ، في جبال الألب.

وقالت السلطات في ولاية تيرول النمساوية إنها تقوم بإعادة تقييم الوضع باستمرار، لكنها لم تتمكن من تحديد موعد إعادة فتح الرابط الحيوي مع ألمانيا.

وسيتعين على السائقين، الذين يحاولون السفر بين الإقليمين السير في طريق بديل طويل، عبر وادي ليش أو عبر بافاريا، في جنوبي ألمانيا. وفي المعتاد فإنه يمكن عبور ممر أرلبيرغ عبر نفق في الجبل، لكن النفق مغلق حاليا، بسبب أعمال التجديد.

النمسا كلوسترله - أضرار ناجمة عن العواصف وعمال يقومون بأعمال التنظيف على ممر أرلبرغ (17/8/2024) صورة من: Bernd Hofmeister/APA/dpa/picture alliance

الطين يغمر ثلاثة حفارات

وفي الوقت نفسه، تتواصل عمليات التنظيف في بلدة "سانت أنطون آم أرلبيرغ"، على قدم وساق، بعد أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة القوية، التي تسببت في فيضان مياه نهرين على ضفتيهما مساء يوم الجمعة. وأدت المياه إلى تدمير جسر وغمرت الطوابق السفلية لبعض المباني وغمرت بعض الشوارع. كما جرفت المياه عدة سيارات غير مأهولة إلى نهر. كما وقعت انهيارات أرضية كبيرة في أجزاء أخرى من تيرول، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الأخرى في المقاطعة.

وضرب انهيار طيني طريق سيلفريتا في جبال الألب، وهو طريق خاص ذو رسوم مرور شهير بين فورارلبرغ وتيرول بالقرب من ممر أرلبيرغ، يوم الجمعة. وغمر الانهيار الطيني ثلاث حفارات ميكانيكية كانت تعمل على فتح الطريق الذي كان قد تم إغلاقه بسبب انهيار أرضي في منتصف تموز/يوليو الفائت.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)