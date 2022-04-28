 النماذج الجديدة في معرض السيارات الدولي في نيويورك | عالم السرعة | DW | 06.05.2022

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عالم السرعة

النماذج الجديدة في معرض السيارات الدولي في نيويورك

سنأخذكم هذا الاسبوع في جولة بين ردهات معرض السيارات في نيويورك حيث سنكتشف أحدث نماذج السيارات الكهربائية ووسائل النقل المستقبلية.

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