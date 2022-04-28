النماذج الجديدة في معرض السيارات الدولي في نيويورك

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سنأخذكم هذا الاسبوع في جولة بين ردهات معرض السيارات في نيويورك حيث سنكتشف أحدث نماذج السيارات الكهربائية ووسائل النقل المستقبلية.
اصطدم عرض أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، لشراء موقع تويتر برفض أحد كبار المساهمين في الموقع وهو الوليد بن طلال. علما أن ماسك قدم عرضا بما مجموعه 43 مليار دولار لشراء بقية الأسهم التي لا يملكها في تويتر.
هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟
ضمن مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاماً، كان ضمن أول طاقم رواد فضاء من المدنيين يصل للفضاء الخارجي أمس، دخول تاريخ الطيران في الفضاء، من خلال تصرف مرح أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا. فماذا فعل؟
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