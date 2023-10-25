"النقد الدولي" ـ الحرب بدأت تؤثر على اقتصادات الشرق الأوسط

تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، كما أفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا اليوم (الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أمام منتدى للاستثمار في السعودية. وقالت غورغييفا أمام "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض "إذا نظرت إلى الدول المجاورة -مصر ولبنان والأردن- فإن التأثير واضح بالفعل".

وتسلل مئات من مقاتلي حماسفي السابع من تشرين الأول / أكتوبر إلى إسرائيلمن غزة في هجوم غير مسبوق منذ إنشاء دولة إسرائيل في 1948، أسفر عن مقتل أكثر من 1.400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، حسب السلطات الإسرائيلية التي أحصت أكثر من 200 رهينة من إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية. وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة أدى إلى مقتل 5.791 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وجاءت تصريحات غورغييفا غداة تحذير قادة في قطاع المصارف الدولي من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قد توجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي. وقالت "ما نراه هو المزيد من التوتر في عالم يعاني من القلق". وأضافت "لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح". وتابعت "سيشعر المستثمرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان. تكلفة التأمين، في حال نقل بضائع، سترتفع. مخاطر وجود المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف أساسا الكثير".

ويعد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، والذي يعرف أيضا باسم "دافوس في الصحراء"، بمثابة فرصة للسعودية لتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية المحلية التي يقول المسؤولون السعوديون إن نجاحها يعتمد على استقرار المنطقة. ويتعارض الاندلاع المفاجئ للحرب مع رؤية قيادة السعودية لشرق أوسط مستقر ومزدهر، خصوصا بعدما استعادت الرياض هذا العام علاقاتها مع غريمتها الإقليمية إيران وكانت تقترب من تطبيع تاريخي مع إسرائيل.

إسرائيل تعدل ميزانيتها

في سياق متصل، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها. ولم يبد الوزير انزعاجا من تخفيض ستاندرد اند بورز للتوقعات الخاصة بإسرائيل إلى "سلبية". وفي مقابلة مع إذاعة الجيش وصف سموتريتش خفض ستاندرد اند بورز للتوقعات إلى "سلبية" من "مستقرة" أمس الثلاثاء بأنه "مثير للقلق" لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجز كبير في إسرائيل رغم الأزمة.

ح.ز/ ا.ف /م.س. (أ.ف.ب، رويترز)