النفط .. تكتل أوبيك بلاس يتوافق على خفض الإنتاج

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قررت السعودية إجراء خفض كبير آخر لإنتاجها النفطي في يوليو إضافة إلى ما تم إقراره أمس ضمن اتفاق أوسع نطاقا لمجموعة أوبك بلاس لتقليص الإنتاج حتى عام 2024
لاستعادة دورها في المنطقة والتأثير على أسعار النفط ومواجهة النفوذ الصيني والروسي وتعزيز الآمال في تطبيع سعودي-إسرائيلي، تحاول واشنطن إصلاح علاقاتها مع السعودية والتي تضررت بسبب ملفات عدة، لكن للرياض "خيارات كثيرة أخرى".
أعلنت روسيا والسعودية انهما ستمددان خفضهما الطوعي لإنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024، "كإجراء احترازي"، لكن الرياض قالت إنها ستقوم بتنفيذ خفض طوعي إضافي مؤقت مقداره مليون برميل يوميا.
شملت العقوبات الغربية على روسيا استبعاد كبرى البنوك الروسية من أنظمة الدفع الغربية. وإزاء ذلك، باتت طرق دفع الهند لواردتها من النفط الخام الروسي تحديا خاصة مع رفض موسكو قبول الروبية لتسوية تجارتها مع نيودلهي.
قررت دول أعضاء في أوبك بلس الإعلان عن خفض انتاجها من النفط حتى نهاية العام الجاري. وستنفذ السعودية وروسيا أكبر عمليات تخفيض للإنتاج. فيما صرح خبراء أن التخفيض سيؤدي إلى رفع الأسعار، وواشنطن تصفها بـ"غير المنطقية".
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول