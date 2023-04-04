 النفط .. تكتل أوبيك بلاس يتوافق على خفض الإنتاج | DW الأخبار | DW | 05.06.2023

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النفط .. تكتل أوبيك بلاس يتوافق على خفض الإنتاج

قررت السعودية إجراء خفض كبير آخر لإنتاجها النفطي في يوليو إضافة إلى ما تم إقراره أمس ضمن اتفاق أوسع نطاقا لمجموعة أوبك بلاس لتقليص الإنتاج حتى عام 2024

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The logo of the OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) is seen at the organization's headquarter on the eve of the 164th OPEC meeting in Vienna, Austria on December 3, 2013. Iran will immediately export more crude oil once sanctions are lifted in the wake of the international deal to roll back its nuclear programme, the country's oil minister said. Immediately we can return to full export capacity of four million barrels per day, Iran Oil Minister Bijan Zanganeh told reporters ahead of OPEC's meeting on oil production in Vienna. AFP PHOTO / ALEXANDER KLEIN (Photo credit should read ALEXANDER KLEIN/AFP via Getty Images)

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29.05.2022 The Liberian-flagged oil tanker Ice Energy (L) transfers crude oil from the Iranian-flagged oil tanker Lana (R) (former Pegas), off the shore of Karystos, on the Island of Evia, on May 29, 2022. - Greece will send Iranian oil from a seized Russian-flagged tanker to the United States at the request of the US judiciary, Greek port police said Wednesday, a decision that angered Tehran. Last month the Greek authorities seized the Pegas, which was said to have been heading to the Marmara terminal in Turkey. The authorities seized the ship in accordance with EU sanctions introduced after Russia invaded Ukraine in February. (Photo by Angelos Tzortzinis / AFP) (Photo by ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images)

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