النفط .. تكتل أوبيك بلاس يتوافق على خفض الإنتاج

واشنطن تسعى لترميم علاقاتها مع السعودية والرياض لديها "خيارات أخرى"

لاستعادة دورها في المنطقة والتأثير على أسعار النفط ومواجهة النفوذ الصيني والروسي وتعزيز الآمال في تطبيع سعودي-إسرائيلي، تحاول واشنطن إصلاح علاقاتها مع السعودية والتي تضررت بسبب ملفات عدة، لكن للرياض "خيارات كثيرة أخرى".