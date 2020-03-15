يعد النفط الصخري أحد أنواع البترول الخفيفة ويتم إنتاجه من صخور ورمال عميقة تحتوي على ترسباته. بدأ هذا النوع من النفط يأخذ دورا متزايدا في السوق العالمية بعد تطور التقنيات القادرة على استخراجه بعد بداية الألفية الحالية.

تعد الولايات المتحدة أهم منتجي النفط الصخري وهناك معلومات تفيد بأنها تنوي بفضل زيادة إنتاجه تصدر الدول المنتجة للنفط إلى جانب السعودية وروسيا. وهناك دول عربية في مقدمتها ليبيا والجزائر ومصر لديها احتياطات هامة منه لم يتم البدء باستخراجها حتى الآن. ومع استمرار تطور تقنياته يتوقع زيادة انتاجه بأسعار أنسب تناسب النفط المستخرج من الآبار التقليدية.