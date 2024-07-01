النفايات تُفاقم معاناة سكان غزة

حقوق الإنسانالمناطق الفلسطينة المحتلةالنفايات تُفاقم معاناة سكان غزةTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoحقوق الإنسانالمناطق الفلسطينة المحتلة2024/7/12١٢ يوليو ٢٠٢٤وبينما تواصلت القوات الإسرائيلية هجومها الواسع في مدينتي غزة ورفح في شمال وجنوب القطاع المحاصر، يحذر خبارء مكلّفون من الأمم المتحدة بالجوع. إضافة إلى نقص الغذاء والدواء يعاني سكان اقطاع غزة بشكل مضاعف بسبب تراكم الأزبال وأزمة مياه الصرف الصحي.https://p.dw.com/p/4iEmNإعلان