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النفايات تُفاقم معاناة سكان غزة

١٢ يوليو ٢٠٢٤

وبينما تواصلت القوات الإسرائيلية هجومها الواسع في مدينتي غزة ورفح في شمال وجنوب القطاع المحاصر، يحذر خبارء مكلّفون من الأمم المتحدة بالجوع. إضافة إلى نقص الغذاء والدواء يعاني سكان اقطاع غزة بشكل مضاعف بسبب تراكم الأزبال وأزمة مياه الصرف الصحي.

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