النفايات الزراعية تهدد أكبر بحيرة مالحة في أوروبا

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جنة مار مينور الإسبانية لقضاء العطلات تحتضر، فالشركات الزراعية تعمد إلى تفريغ أطنان من المخلفات في مياه البحيرة.
كارثة بيئية ومجزرة كبرى تعرضت لها أطنان من الأسماك في إسبانيا، فقد نفقت بسبب نقص في الأوكسجين ناجم عن تلوث بيئي بمادة سامة تستخدم كسماد في الزارعة المكثّفة. تظاهرة احتجاجية في شكل سلسلة بشرية حول بحيرة "مار مينور".
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