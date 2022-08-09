النفايات الزراعية تهدد أكبر بحيرة مالحة في أوروبا

سلسلة بشرية حول بحيرة في إسبانيا احتجاجا على نفوق ملايين الأسماك

كارثة بيئية ومجزرة كبرى تعرضت لها أطنان من الأسماك في إسبانيا، فقد نفقت بسبب نقص في الأوكسجين ناجم عن تلوث بيئي بمادة سامة تستخدم كسماد في الزارعة المكثّفة. تظاهرة احتجاجية في شكل سلسلة بشرية حول بحيرة "مار مينور".