 النفايات الزراعية تهدد أكبر بحيرة مالحة في أوروبا | DW الأخبار | DW | 09.08.2022

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النفايات الزراعية تهدد أكبر بحيرة مالحة في أوروبا

جنة مار مينور الإسبانية لقضاء العطلات تحتضر، فالشركات الزراعية تعمد إلى تفريغ أطنان من المخلفات في مياه البحيرة.

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