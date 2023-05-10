النفايات البلاستيكية في إندونيسيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
شركة ناشئة من إندونيسيا تسعى لمحاربة النفايات البلاستيكية مِن خلال تحفيز المواطنين على إعادة تعبئة القوارير البلاستيكية بدلًا من التخلصِ منها. ولتحقيق ذلك تلجأ الشركة أيضا لاستخدام التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي.
تسعى شركة لتصنيع أغلفة من الأعشاب البحرية كبديل لاستهلاك البلاستيك. وبحسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية، فبحال استمرار الوتيرة الحالية، ستتضاعف كمية النفايات البلاستيكية ثلاث مرات عام 2060، لتصل إلى مليار طن سنوياً.
مزارعو بن مبتكرون يفتحون آفاقا جديدة في عالم إنتاج القهوة. إنهم يطورون طرقا صديقة للمناخ تضمن المزيد من التنوع البيولوجي في الحقول والمزارع والغابات وتضمن للمزارعين دخلاً جيدًا.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
بعد أن كان العام الماضي افتراضيا، يستقبل معرض الإنترنت العالمي في لشبونة زواره هذا العام على أرض الواقع وفق شروط وقواعد صحية محددة. والمعرض أو "قمة النت" من الفعاليات الهامة عالميا للمولعين بالإنترنت والشركات الناشئة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول