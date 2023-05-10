 النفايات البلاستيكية في إندونيسيا | صنع في ألمانيا | DW | 10.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

النفايات البلاستيكية في إندونيسيا

شركة ناشئة من إندونيسيا تسعى لمحاربة النفايات البلاستيكية مِن خلال تحفيز المواطنين على إعادة تعبئة القوارير البلاستيكية بدلًا من التخلصِ منها. ولتحقيق ذلك تلجأ الشركة أيضا لاستخدام التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - الأزمات والفرص 10.05.2023

MIGD SukkhaCitta_DW

ملابس مستدامة من إندونيسيا 03.05.2023

MIGD Biopiracy_DW

القرصنة البيولوجية: سرقة المعرفة بأسرار الطبيعة 03.05.2023

MIGD Beton_DW

بناء مستدام من الركام 03.05.2023

المزيد صنع في ألمانيا

Made Floating

توربينات رياح عائمة لتوليد الطاقة 10.05.2023

هل تسرّع الحرب التحول الطاقي؟

هل تسرّع الحرب التحول الطاقي؟ 10.05.2023

كم يكلف الذكاء الاصطناعي؟

كم يكلف الذكاء الاصطناعي؟ 10.05.2023

تايوان: قوة الرقائق العظمى

تايوان: قوة الرقائق العظمى 10.05.2023

اقرأ أيضا

ARCHIV - Zwei Männer gehen am 17.11.2016 in Hamburg mit zahlreichen Tüten durch eine Einkaufsstraße in der Innenstadt. Das Statistische Bundesamt gibt am 13.04.2017 die Inflationsrate für März 2017 bekannt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

أغلفة قابلة للأكل من الأعشاب البحرية.. حل بديل للبلاستيك؟ 28.11.2022

تسعى شركة لتصنيع أغلفة من الأعشاب البحرية كبديل لاستهلاك البلاستيك. وبحسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية، فبحال استمرار الوتيرة الحالية، ستتضاعف كمية النفايات البلاستيكية ثلاث مرات عام 2060، لتصل إلى مليار طن سنوياً.

Dokumentation Kaffee olé! - Das Beste von der Bohne Sendedatum: 18. Dezember 2022 Beschreibung: Erfinderische Kaffeepionier*innen und mutige Bauern gehen neue Wege. Sie entwickeln klimafreundliche Methoden, die für mehr Artenvielfalt auf Feldern, Plantagen und im Wald sorgen und den Bäuerinnen und Bauern ein gutes Einkommen sichern. Fotograf: © ZDF (Stills aus einer ZDF-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Kaffee, Kaffeeanbau, klimafreundlich, Lupinen, Kaffee-Alternative, Nachhaltigkeit, Honduras, Bioprodukte

قهوة رفيقة بالبيئة 30.11.2022

مزارعو بن مبتكرون يفتحون آفاقا جديدة في عالم إنتاج القهوة. إنهم يطورون طرقا صديقة للمناخ تضمن المزيد من التنوع البيولوجي في الحقول والمزارع والغابات وتضمن للمزارعين دخلاً جيدًا.

Nachtaufnahme von der BASF in Ludwigshafen mit dem Rhein im Vordergrund *** Night shot of BASF in Ludwigshafen with the Rhine in the foreground Copyright: xUdoxHerrmannx

هكذا تستعد الشركات الألمانية لمواجهة نقص إمدادات الغاز! 03.08.2022

مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟

November 30, 2020, Lisbon, Portugal: A man wearing a face mask walks past a 3D logo of Web Summit in downtown Lisbon, Portugal on November 30, 2020. Web Summit, EuropeÃ¢â¬â¢s biggest technology conference, was due to take place in Lisbon again this year but will instead be held entirely online from December 2 to December 4 due to the COVID-19 coronavirus pandemic. (Credit Image: © Pedro Fiuza/ZUMA Wire

بعد عام افتراضي.. "قمة الويب" تعود إلى أرض الواقع في ليشبونة 02.11.2021

بعد أن كان العام الماضي افتراضيا، يستقبل معرض الإنترنت العالمي في لشبونة زواره هذا العام على أرض الواقع وفق شروط وقواعد صحية محددة. والمعرض أو "قمة النت" من الفعاليات الهامة عالميا للمولعين بالإنترنت والشركات الناشئة.