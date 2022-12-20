النعناع الفلفلي.. رائحة مميزة وفوائد مذهلة

استخدم النعناع لأغراض علاجية منذ زمن بعيد، ففي الحضارات القديمة مثل الإغريق والمصريين استخدم النعناع كدواء. وفي حين يعتبر مضغ أوراق النعناع بمثابة علاج شعبي لأوجاع الأسنان في بعض البلدان. في الهند، هناك خلطات عشبية خاصة تحتوي على النعناع لعلاج عسر الهضم والسعال ونزلات البرد وأمراض أخرى. بحسب ما نشره موقع (ويب ميد) الأمريكي.
ولا يزال شاي النعناع يستخدم للأغراض الطبية حتى يومنا هذا. فإن كل كوب من شاي النعناع قد يمنحك مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل: فيتامين A، والحديد، والمنغنيز، وحمض الفوليك.
النعناع الفلفلي (Peppermint)
ربما سمعت بهذا الاسم كثيرا دون معرفته بالضبط، النعناع الفلفلي ينتمي إلى فصيلة الأعشاب وهو مزيج طبيعي من النعناع السنبلي والنعناع المائي ويصنف تحت مظلة النعناع Mentha x piperita. أكثر المركبات الطبيعية شيوعا في النعناع هو المنثول.
ويعتقد أن هذا النوع من النعناع يرتبط بفوائد متعددة لهذا السبب يدخل في تركيبة منتجات مختلفة، مثل بعض الحلويات، العلكة، معجون الأسنان، المعقمات وغيرها الكثير.
من أبرز فوائد النعناع الفلفلي:
علاج القولون العصبي
تشير الدلائل إلى أنه يقلل من بعض أعراض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل آلام البطن وانتفاخ المعدة.
تخفيف الصداع
قد يكون زيت النعناع فعالا في تقليل أعراض صداع التوتر ونزلات البرد.
تحسين الانتباه
وجدت دراسة عن التأثير النفسي للنعناع أن رائحته قد تؤدي إلى تحسين مدى الانتباه والذاكرة واليقظة.
يساعد على الاسترخاء
في أبحاث مختلفة، تبين أن النعناع يساعد على الاسترخاء ويحسن الحالة المزاجية، وذلك بسبب رائحته التي تحفز الشم مما يسمح للدماغ بإفراز مواد كيميائية تجعلك تشعر بالاسترخاء. بحسب ما نشره موقع (أوتسايد) الأمريكي.
التقليل من احتقان الأنف
شاي النعناع دافئ ولذيذ للشرب وخال من الكافيين. قد يساعد البخار المتصاعد من الكوب في تنظيف انسداد الأنف إذا كنت تعاني من الحساسية أو البرد.
إلى جانب فعاليته في تخفيف الآلام ودوره في المحافظة على صحة الفم والأسنان، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل جعله جزءا روتينيا من نظامك الغذائي.
ر.ض
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
الرمان
تعد حبات الرمان إضافة لذيذة للسلطات وقد تكون لوحدها أيضاً وجبة خفيفة ومفيدة. أما عصير الرمان فهو غني عن التعريف! الرمان غني بمضادات الأكسدة والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات، ويبطئ من شيخوخة الخلايا، كما أنه يعتبر "سلاحاً" فعالاً ضد مشاكل الجهاز الهضمي.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
الزعتر البري
يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية، خاصة في أشهر الخريف والشتاء، إذ يحتوي على مادة الثيمول العطرية التي لها تأثير مطهر ومضاد للفيروسات. ولذلك يعتبر الزعتر البري "السلاح" الأول من بين الأعشاب الطبيعية عندما يتعلق الأمر بالسعال، وهذا سبب وجوده تقريباً في كل أدوية السعال التي نشتريها، كما أنه خلطة مثالية لعلاج السعال الديكي.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
اللافندر (الخزامى)
بالإضافة إلى استخدامه لأغراض تجميلية، يعتبر اللافندر علاجاً منزلياً شائعاً، فهو يحتوي على مواد " لينالول وأسيتات ليناليل وسينول" العطرية والمضادة للبكتيريا، ولذلك فهو "سلاح فعال" للاستخدام الخارجي لمعالجة الجروح أو الحروق. كما أن له تأثيراً مهدئاً، ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل في النوم، عليك باللافندر!
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
الشمر
يحتوي الشمر على مواد عطرية لها تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي والانتفاخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشمر يعتبر طارداً للبلغم، ولذلك يساعد في علاج السعال ونزلات البرد.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
العسل
يعتبر العسل علاجاً منزلياً فعالاً، يمكن استخدامه لمواجهة العديد من الأمراض. وبفضل مكوناته الفريدة فإن له تأثيرا مضادا للالتهابات والحساسية. كما أنه يقوي جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية. فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاج الجروح ومكافحة نزلات البرد.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
القرنفل
إذا استذكرت رائحة القرنفل، فقد تتذكر بالتأكيد استخدامه من قبل أجدادنا لعلاج آلام الأسنان. وبسبب احتوائه على مادة "الأوجينول"، يعتبر القرنفل مسكناً قوياً للآلام، خصوصاً آلام الأسنان، إذ يساعد في تسكينها بعد عدة دقائق فقط. ويمكن مضغ القرنفل مباشرة أو استخدام زيته كمسكن للآلام.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
النعناع
يرافقنا النعناع طوال العام تقريباً، ففي الصيف يحب كثيرون إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى مشروباتهم أو في السلطات. وفي الشتاء الاستمتاع بالشاي الساخن بالنعناع. المواد العطرية الموجوة في النعناع تجعله محفزاً للهضم، كما أنه يخفف الصداع.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
الكركم
لا يستخدم مسحوق الكركم ذو اللون الأصفر لإضفاء نكهة على الأطباق فحسب، بل يمكن استخدامه كعلاج طبيعي أيضاً. ويشتهر الكركم باستخدامه كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
الزنجبيل
يٌضاف الزنجبيل إلى الشاي أو بعض الأطباق، خصوصاً في الشتاء، لأن له تأثيراً فعالاً ضد نزلات البرد كما أنه مفيد للجيوب الأنفية المسدودة. ناهيك عن فوائده الهضمية أيضاً، إذ يحفز تكوين حمض المعدة، كما أنه يستخدم كمضاد طبيعي للغثيان والتقيؤ.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
إكليل الجبل
"إكليل الجبل" ضيف دائم في المطبخ، ولكن كثيرين يجهلون أن لهذه العشبة تأثيراً قوياً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم المنخفض. كما يمكن استخدام زيت "إكليل الجبل" لتخفيف تشنج عضلات الرقبة أو الظهر. م.ع.ح