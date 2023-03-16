 النظام المالي العالمي.. هل مازال هشا؟ | مسائية DW | DW | 21.03.2023

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مسائية DW

النظام المالي العالمي.. هل مازال هشا؟

عقب استحواذ "بنك يو.بي.إس" السويسري على منافسه "كريدي سويس" المتعثر مخاوف وتساؤلات وتحذيرات.. كيف هي الاصداء في أسواق المال؟

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مسائية DW : حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. هل يمتثل للقضاء؟ 16.03.2023

مسائية DW : معارك طاحنة في باخموت.. هل تعادل أهميتها الاستراتيجية؟

مسائية DW : معارك طاحنة في باخموت.. هل تعادل أهميتها الاستراتيجية؟ 16.03.2023

مسائية DW : الأسد في موسكو.. ما فرص إعادة تأهيله إقليميا؟

مسائية DW : الأسد في موسكو.. ما فرص إعادة تأهيله إقليميا؟ 16.03.2023

الاتحاد الأوروبي والجزائر.. نحو تعميق الشراكة بينهما؟

الاتحاد الأوروبي والجزائر.. نحو تعميق الشراكة بينهما؟ 14.03.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

الخلافات الصينية اليابانية.. هل يعمقها ملف أوكرانيا؟

الخلافات الصينية اليابانية.. هل يعمقها ملف أوكرانيا؟ 21.03.2023

مسائية DW: بشار الأسد في أبو ظبي.. نحو تعزيز جهود التطبيع مع دمشق؟

مسائية DW: بشار الأسد في أبو ظبي.. نحو تعزيز جهود "التطبيع" مع دمشق؟ 21.03.2023

شي جينبينغ في موسكو.. نحو تعاون استراتيجي شامل؟

شي جينبينغ في موسكو.. نحو تعاون استراتيجي شامل؟ 20.03.2023

ترشح المغرب وإسبانيا والبرتغال..ما حظوظ استضافة المونديال؟

ترشح المغرب وإسبانيا والبرتغال..ما حظوظ استضافة المونديال؟ 17.03.2023

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مخاوف أمنية غربية متزايدة من تيك توك.. هل هي مبررة؟

مخاوف أمنية غربية متزايدة من "تيك توك".. هل هي مبررة؟ 17.03.2023

ضغوط داخلية متزايدة على ماكرون.. كيف يريد احتواءها؟

ضغوط داخلية متزايدة على ماكرون.. كيف يريد احتواءها؟ 17.03.2023

أكبر مسؤول أمني في إيران يزور الإمارات... تعزيز العلاقات؟

أكبر مسؤول أمني في إيران يزور الإمارات... تعزيز العلاقات؟ 16.03.2023

نتنياهو في برلين.. تعزيز للتعاون الألماني - الإسرائيلي؟

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ALTERNATE CROP OF CAI102 -- Former Egyptian President Hosni Mubarak, seated, and his two sons Gamal Mubarak, left, and Alaa Mubarak, right, attend a hearing in a courtroom at the Police Academy, Cairo, Egypt, Saturday, Sept. 14, 2013. Egypt's ousted long-time autocrat was back in court Saturday, grinning and waving for the resumption of his retrial on charges related to the killings of some 900 protesters during the 2011 uprising that led to his ouster. (AP Photo/Ahmed Omar)

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