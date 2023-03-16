النظام المالي العالمي.. هل مازال هشا؟

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عقب استحواذ "بنك يو.بي.إس" السويسري على منافسه "كريدي سويس" المتعثر مخاوف وتساؤلات وتحذيرات.. كيف هي الاصداء في أسواق المال؟
في أكبر صفقة اندماج في القطاع المصرفي الأوروبي منذ الأزمة المالية 2008، استحوذ يو بي اس، أكبر بنوك سويسرا، على كريدي سويس بدعم من الحكومة والمصرف المركزي. فهل يطمئن ذلك المودعين ويعيد الاستقرار لأسواق المال العالمية؟
سعى المستشار الألماني شولتس لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، جراء انهيار بنك "سيليكون فالي" والمشاكل في بنك كريدي سويس. وأكد شولتس على أنّ "ودائع المدخرين الألمان آمنة"، مشيرا إلى "قوة الاقتصاد الألماني".
بعد تحقيقات دامت 11 عاماً، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي والمدعي العام السويسري أنه لا وجه لاستمرار فرض الحظر على أموال مبارك وعائلته. قرار قوبل بترحاب من عائلة مبارك لكنه أثار الكثير من التساؤلات حول مصدرها وكيفية خروجها.
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