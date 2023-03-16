النظام المالي العالمي.. هل مازال هشا؟

قضية أموال مبارك وعائلته.. هل عادت "الحقوق" لأصحابها؟

بعد تحقيقات دامت 11 عاماً، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي والمدعي العام السويسري أنه لا وجه لاستمرار فرض الحظر على أموال مبارك وعائلته. قرار قوبل بترحاب من عائلة مبارك لكنه أثار الكثير من التساؤلات حول مصدرها وكيفية خروجها.