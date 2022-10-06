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النظام الغذائي قليل الكربوهيدرات يساعد على التخلص من الخلايا المناعية الضعيفة: وهو نظام يعتمد على التقليل بشكل كبير من الكربوهيدرات والإكثار من الدهون.
من أجل فقدان الوزن، يحاول البعض اتباع النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الذي يتحول إلى غلوكوز ويرفع نسبة السكر في الدم. بينما يعتمد آخرون على تقليل معدل الدهون في الطعام. فأي حمية هي الأفضل؟
أظهرت دراسة جديدة أسباب زيادة الخطر لدى لأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن المفرط بعد إصابتهم بفيروس كوفيدـ19، وأكدت الدراسة أن فيروس كورونا يصيب الخلايا الدهنية وجزء من الخلايا المناعية الموجودة في الدهون.
بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.
تعتمد حمية "تونون" على خطة تغذية بها كمية كبيرة من البروتين. ومعادلة تلك الحمية أو "الريجيم" هي تناول الكثير من البروتين مع الإقلال بشكل كبير من الكربوهيدرات والدهون. لكن هناك شكوك في جدواها وآثارها المضرة.
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