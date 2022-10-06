 النظام الغذائي قليل الكربوهيدرات | DW الأخبار | DW | 06.10.2022

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DW الأخبار

النظام الغذائي قليل الكربوهيدرات

النظام الغذائي قليل الكربوهيدرات يساعد على التخلص من الخلايا المناعية الضعيفة: وهو نظام يعتمد على التقليل بشكل كبير من الكربوهيدرات والإكثار من الدهون.

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