النظام الغذائي الخالي من السكر لا يكفي لخفض احتمالات الإصابة بالسكري

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مرض السكري ويُتوقع أن يصاب ملايين غيرهم بالمرض خلال فترة قصيرة ما يجعل من الضروري التعرف على عوامل الخطر المختلفة المسببة للإصابة بالمرض وكيف يمكن السيطرة عليها.
ويتطلب مرض السكري - وهو حالة مزمنة يحدث فيها ارتفاع لمستويات السكر في الدم - إدارة شاملة للحفاظ على الصحة المثلى.
وفي حين أن التدخلات الطبية ضرورية، إلا أن دمج الاستراتيجيات الطبيعية في نمط حياتك يمكن أن يلعب دوراً مهماً في السيطرة على مرض السكري.
فيما يلي عدة طرق لإدارة مرض السكري بشكل طبيعي ، وتعزيز الرفاهية العامة واستقرار الحالة الصحية وفق توصيات خبراء منظمة الصحة العالمية.
1- تناول الأعشاب والتوابل التي يمكنها التحكم في نسبة السكر في الدم
أظهرت بعض الأعشاب والتوابل إمكانات جيدة في المساعدة على إدارة مرض السكري. يمكن دمج القرفة والحلبة والكركم في النظام الغذائي، سواء في الطهي أو كمكملات غذائية، وذلك بعد التشاور مع الطبيب الخاص.
2- مارس الرياضة يومياً
لممارسة التمارين الرياضية بانتظام فوائد كبيرة للغاية في إدارة والتعامل مع مرض السكري. يساعد النشاط البدني على تحسين مستويات الأنسولين، ويخفض من مستويات السكر في الدم، ويساهم في تقليل الوزن. يفضل أن تشمل التمارين مزيجاً من تمارين القوة وتمارين المرونة.
3- نم جيداً
يجب أن يحصل الشخص - وخصوصاً مريض السكرى أو من يخشى الإصابة بالمرض - على قدر كاف من النوم الجيد لأن النوم غير الكافي أو المتقطع يمكن أن يؤثر على حساسية الأنسولين والتمثيل الغذائي للجلوكوز. يجب أن يكون المتوسط من 7 إلى 9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة لدعم الصحة العامة.
4- تعلم كيفية التعامل مع الضغوط
يؤثر الإجهاد المزمن بشكل سلبي للغاية على مستويات السكر في الدم. قم بدمج تقنيات إدارة الإجهاد في روتينك اليومي، مثل اليقظة مبكراً أو التأمل أو تمارين التنفس العميق أو الأنشطة التي تجلب لك السعادة.
5- إفحص مستوى السكر باستمرار
في حين أن هذه الاستراتيجيات الطبيعية يمكن أن تكمل إدارة مرض السكري التقليدية ، فمن الأهمية بمكان العمل عن كثب مع الأطباء المتخصصين في مرض السكري لتطوير خطة عناية ومتابعة شخصية.
يجب على مريض السكري متابعة مستويات السكر في الدم بدقة بالغة
تعد المراقبة المنتظمة لمستويات السكر في الدم والالتزام بالأدوية والتواصل المفتوح مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك مكونات أساسية للإدارة الفعالة لمرض السكري.
6- حافظ على توازن وجبتك الغذائية
إن حجر الزاوية في إدارة مرض السكري هو اعتماد نظام غذائي متوازن ومغذي. ركز على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون إلى جانب تناول الأغذية ذات المحتوى الدهني المفيد للجسم.
يجب أيضاً إعطاء الأولوية للأطعمة ذات نسبة السكر المنخفض للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم. تؤثر الكربوهيدرات بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم ، مما يجعل من الضروري مراقبة كمية السكر التي تدخل الجسم.
اختر الكربوهيدرات المعقدة مع الألياف النباتية، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، لتعزيز امتصاص الجلوكوز التدريجي ومنع الارتفاعات الحادة.
وتلعب الألياف دورا مهما في إدارة مرض السكري عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، لذلك ينصح بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة يوميا في الوجبة الغذائية.
7- إشرب الكثير من المياه
الترطيب الكافي للجسم ضروري للصحة العامة ويمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يعتبر الماء هو الخيار الأفضل لعمل ذلك، لكن شاي الأعشاب المختلفة يمكن أن يساهم أيضاً في تناول السوائل اليومية.
ع.ح.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
تحتوي 100 غرام من السكر على قرابة 400 سعرة حرارية وتفتقد تماماً إلى الفيتامينات. من ناحية غذائية فإن السكر ليس سوى عامل تسمين لا لزوم له. إذا كنت تريد بديلاً خالٍ من السعرات الحرارية أو على الأقل منخفض السعرات الحرارية، فهناك المحليات التالية.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
الزيليتول – سكر البتولا
يحتوي الزيليتول على سعرات حرارية أقل بنسبة 40 في المائة من السكر، ولذلك فإنه يخفض مستوى السكر في الدم ويقلل من تسوس الأسنان. وعلى الرغم من أن اسمه يعني "سكر البتولا" فإن بديل السكر هذا يُنتج من خلال عملية صناعية بحتة. لكن يجب الحذر من الإفراط في تناوله، كباقي السكريات الكحولية، يمكن أن يتسبب في التراخي وانتفاخ البطن.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
الإريثريتول
الإريثريتول هو سكر كحولي آخر ويحظى بشعبية كبيرة بين مرضى السكري. ويمكن معرفة وجوده في المواد الغذائية تحت الرمز E968. لا يحتوي الاريثريتول على سعرات حرارية تقريباً ولا يؤثر على مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن درجة حلاوة هذا البديل في المخبوزات لا تزيد عن 70 بالمائة من حلاوة السكر.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
سكر ستيفيا
ستيفيا أكثر حلاوة بمقدار 300 مرة من السكر العادي، لذلك يجب الانتباه خلال استخدامه في تحلية المواد الغذائية. وميزة هذا المسحوق الأبيض أنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية. لكن المرء يحتاج أولاً للتعود على طعمه.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
الموز الناضج
يمكن لأي شخص يريد التحلية دون أي مواد كيميائية اللجوء إلى الموز الناضج. ويمكن التعرف عليه من اللون البني القاتم على قشرها. خلال شرب القهوة مثلاً لن تستمتع كثيراً بالموز، ولكن لتحلية الكعك والبسكويت، فإن الفاكهة ممتازة.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
التمر
التمر هو الآخر من أهم البدائل الصحية للسكر. ويمكن استخدامه مهروساً كمكون حلو في الخبز. على الرغم من أن التمر قليل السعرات الحرارية، إلا أنه يحتوي على الكثير من فيتامين بي 6 والحديد والمغنيسيوم.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
شراب بنجر السكر
مادة أخرى للتحلية الطبيعية هي شراب بنجر السكر. كما يوحي الاسم فإنه مصنوع من بنجر السكر. على الرغم من أن الشراب يحتوي على 300 سعرة حرارية لكل 100 غرام، إلا أنه يحتوي على قيمة غذائية أفضل بكثير من السكر وغني بحمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم. من حيث الطعم يشبه شراب بنجر السكر من الشعير والكراميل.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
شراب الأغاف أو الصبار الأمريكي
يحتوي شراب الأغاف أو الصبار الأمريكي هو الآخر على مزيج خفيف من الشعير والكراميل ومحتوى مرتفع جداً من الفركتوز، ولهذا السبب تأثرت سمعته كثيراً بعد أن أشار الباحثون إلى العديد من الآثار السلبية للفركتوز شديد التركيز. على عكس محتوى الفركتوز الطبيعي في الفاكهة، فإن استهلاك الفركتوز المركز في المنتجات المصنعة من شأنه أن يزيد من خطر زيادة الوزن.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
شراب الاسفندان أو القيقب
على الرغم من أن شراب الاسفندان أو القيقب يحتوي بشكل أساسي على الفركتوز والسكروز، إلا أنه يبقى أكثر صحيا من السكر أو شراب الأغاف. أظهرت دراسة قام بها فريق بحث من جامعة ماكغيل في كيبيك الكندية أن شراب القيقب يمكن أن يزيد من فعالية المضادات الحيوية ويقلل من آثارها الجانبية.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
سكر جوز الهند
إذا كنت ترغب في طعم الكراميل، فيُوصى بسكر جوز الهند كبديل للسكر التقليدي. على الرغم من أن هذا مصنوع من عصير نخيل جوز الهند، إلا أن طعمه لا يمت لجوز الهند بأي صلة، إذ يقترب من الكراميل قليلاً. على عكس سكر المائدة، لا يرتفع مستوى السكر في الدم عند استهلاكه. لكن سكر جوز الهند له عيوبه هو الآخر...
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
تلوث البيئة
سكر زهرة جوز الهند يصنع في العادة في جنوب شرق آسيا ويُنقل في رحلة طويلة إلى سائر أرجاء العالم ما يشكل عبئاً على البيئة. كما أنه أكثر تكلفة بكثير من السكر العادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة السعرات الحرارية من سكر زهرة جوز الهند أقل قليلاً فقط، وحلاوته ليست أقوى من السكر العادي.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
العسل
إذا كنت ترغب في الطعم الحلو المذاق، فعليك بالعسل. لكنه يحتوي على سعرات حرارية تقترب من تلك الموجودة في السكر العادي. بيد أنه يبقى خياراً أفضل لما فيه من قيمة غذائية أكبر نظراً لمكوناته من المعادن والبروتينات والفيتامينات. ويُقال إن له تأثير مضاد للبكتيريا وللالتهابات. لكن تذكر أن ارتفاع درجة الحرارة عن 40 مئوية يدمر العديد من العناصر الغذائية المهمة فيه!