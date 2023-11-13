 النظام العسكري في الغابون يحدد موعد إجراء الانتخابات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.11.2023

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أخبار

النظام العسكري في الغابون يحدد موعد إجراء الانتخابات

أعلن النظام العسكري الحاكم في الغابون، الذي أطاح الرئيس علي بونغو أونديمبا، عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد في عام 2025. وكان العسكريون قد تعهدوا بـ"إعادة السلطة إلى المدنيين" عبر الانتخابات.

الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي قائد الانقلاب في الغابون قبل تنصيبيه رئيسا انتقاليا (16/8/2023)

قاد الجنرال بريس أوليغي نغيما انقلاباً عسكرياً في الغابون في 30 آب/أغسطس ضد الرئيس علي بونغو أونديمبا بعيد إعلان إعادة انتخابه، ونُصب بعد يومين رئيساً انتقالياً.

قالت لجنة عينها المجلس العسكري الحاكم في الغابون لإدارة  عملية الانتقال إلى الحكم المدني  اليوم الاثنين (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) إن المجلس يستهدف إجراء انتخابات في أغسطس/ آب 2025 بعد الانقلاب العسكري في أغسطس آب هذا العام.

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خلال 3 سنوات اجتاحت الانقلابات 9 دول في وسط وغرب أفريقيا، أحدثها الغابون. وشكل صعود أنظمة عسكرية مناوئة لفرنسا "صفعات للمصالح الفرنسية"، ويرى مراقبون أن لروسيا دورا فيها، وسط مخاوف من تحول المنطقة إلى ساحة حرب بالوكالة.

وقال ناطق باسم النظام العسكري في بث مباشر على التلفزيون الرسمي سيشهد "آب/أغسطس 2025 الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية"، مشيراً إلى "جدول زمني رسمي للانتقال (...) اعتمده مجلس الوزراء" لكنه "إرشادي".

ويتعين عرض الجدول الزمني أمام مؤتمر وطني يضم "جميع القوى الحية للأمة" مقرر عقده في نيسان/أبريل 2024، وفقًا لهذا الجدول الزمني.

قاد الجنرال بريس أوليغي نغيما انقلاباً عسكري اً في 30 آب/أغسطس ضد الرئيس  علي بونغو أونديمب ا بعيد إعلان إعادة انتخابه، ونُصب بعد يومين رئيساً انتقالياً.

وقاد علي بونغو الغابون لمدة 14 عاماً بعد انتخابه رئيساً في 2009عقب وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم هذه الدولة الصغيرة لأكثر من 41 عاماً.

 وعزا العسكريون الانقلاب إلى تزوير الانتخابات وفساد السلطة في عائلة الرئيس ومحيطه، متعهدين "إعادة السلطة إلى المدنيين" عبر انتخابات تجري في نهاية الفترة الانتقالية التي لم يعلنوا عن مدتها حتى الآن.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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