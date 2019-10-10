النظام السوري يرفض الحوار مع الأكراد ويتهمهم بالخيانة

ردا على سؤال عما إذا كانت دمشق ستستأنف الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والتي تواجه هجوما تركيا يهدف لطردها من شمال شرق سوريا، قال نائب وزير الخارجية السوري، فبصل المقداد، إن هذه "فصائل مسلحة قامت بخيانة وطنها وارتكاب جرائم ضده".

وأضاف لمجموعة من الصحفيين اليوم الخميس (10 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) في مكتبه بدمشق "لن نقبل أي حوار أو حديث مع من رهن نفسه للقوى الخارجية. لن يكون لعملاء الولايات المتحدة أي موطئ قدم على الأرض السورية".

وكان مسؤول كردي سوري قال في وقت سابق من الأسبوع إن السلطات التي يقودها أكراد في شمال سوريا قد تجري محادثات مع دمشق وموسكو لملء فراغ أمني في حال الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من منطقة الحدود التركية. وقال قائد عسكري كبير إن أحد الخيارات أمام الأكراد ستكون إعادة الأرض للحكومة السورية.

وفي الأيام الأولى من الصراع، ساعدت الحكومة السورية وحدات حماية الشعب الكردية القوية في السيطرة على المدن التي تقطنها أغلبية كردية. ولم تحارب الوحدات الحكومة السورية أثناء الحرب كما أنها استوعبت الوجود الحكومي السوري في مدينتها الرئيسية القامشلي.

لكن دمشق ترفض بشكل قاطع منح الأكراد الحكم الذاتي أو تأسيس أي كيان في شمالي البلاد. وهددت الحكومة في وقت سابق من العام القوات الكردية المدعومة من واشنطن بهزيمة عسكرية إن لم توافق على العودة لسلطة الدولة.

ع.ج/ أ.ح (رويترز)