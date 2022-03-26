النضال من أجل الاستقلال الثقافي

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تكافح أوكرانيا ضد محاولات "الترويس" منذ قرون. المؤرخ الألماني وخبير شؤون أوروبا الشرقية، كارل شلوغل، يتحدث عن الخلفيات التاريخية لحرب أوكرانيا، في المناطق الثقافية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي وعن الهوية الأوروبية.
في تقريرها السنوي، اتهمت منظمة العفو الدولية الدول الكبرى بتوفير أرضية خصبة للصراع سواء تعلق الأمر بالغزو الروسي على أوكرانيا الذي اعتبرته "تكرارا" لما حدث في سوريا، أو بجائحة كورونا وتردي الوضع الحقوقي في العالم.
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومعه حلف وارسو، بدأ توسع حلف الناتو شرقا في إثارة حفيظة روسيا وريثة السوفييت، التي تؤكد أن وعدا قطع بعدم التوسع شرقا. سردية يرفضها الناتو بينما يستشهد بها بوتين حتى في حربه على أوكرانيا.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
بينما تهاجم قواته أوكرانيا، يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرير الغزو: يجب على روسيا "الدفاع" عن نفسها، ووقف "الإبادة الجماعية" و "إزاحة النازيين" في أوكرانيا. DW تقصت الحقائق وكشفت أن الكثير من هذه الحجج خاطئة.
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