 النضال من أجل الاستقلال الثقافي | واحة الثقافة | DW | 02.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

واحة الثقافة

النضال من أجل الاستقلال الثقافي

تكافح أوكرانيا ضد محاولات "الترويس" منذ قرون. المؤرخ الألماني وخبير شؤون أوروبا الشرقية، كارل شلوغل، يتحدث عن الخلفيات التاريخية لحرب أوكرانيا، في المناطق الثقافية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي وعن الهوية الأوروبية.

مشاهدة الفيديو 04:19

المزيد من المركز الإعلامي

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - في الحرب: تشريد ودعاية 26.03.2022

Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer (3.v.l) spielt auf der Bühne in der Barclays Arena gemeinsam mit seinen Musikern und dem Odessa Orchestra. Oscar-Preisträger Zimmer hat seine „Hans Zimmer Live - Europe Tour“ in der Hansestadt gestartet.

الهروب إلى جولة فنية 26.03.2022

Filmmstill | Russischer Kriegsfilm T34

قوة الصور 26.03.2022

Neues Museum, Museumsinsel Berlin Die Pressefotos stehen für die aktuelle Berichterstattung zur Verfügung bis: 16.10.2009 Neues Museum, Eingang Foto: Achim Kleuker

حوار صامت: تبادل ثقافي ألماني روسي 26.03.2022

المزيد واحة الثقافة

صديق الأمس عدو اليوم

صديق الأمس عدو اليوم 02.04.2022

قاوموا!

قاوموا! 02.04.2022

السينما تستشرف المستقبل

السينما تستشرف المستقبل 02.04.2022

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - الحرب على أوكرانيا - وإرث التاريخ 02.04.2022

اقرأ أيضا

A picture taken on October 15, 2018, shows a man carrying his baby past piles of debris and damaged buildings in the northern Syrian city of Raqa. - The fighting ended on October 17 last year, when the city finally fell to the Syrian Democratic Forces, which then handed it over to the Raqa Civil Council (RCC) to govern. Rights group Amnesty International estimates around 80 percent of Raqa was devastated by fighting, including vital infrastructure like schools and hospitals. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

العفو الدولية: القوى العالمية وفرت بيئة خصبة للصراعات 29.03.2022

في تقريرها السنوي، اتهمت منظمة العفو الدولية الدول الكبرى بتوفير أرضية خصبة للصراع سواء تعلق الأمر بالغزو الروسي على أوكرانيا الذي اعتبرته "تكرارا" لما حدث في سوريا، أو بجائحة كورونا وتردي الوضع الحقوقي في العالم.

President Bush, center, welcomes the seven former Soviet Bloc nations to NATO membership during a ceremony on the South Lawn of the White House Monday, March 29, 2004 in Washington. Prime Ministers with Bush are, from left to right, Indulis Emsis of Latvia, Anton Rop of Slovenia, Algirdas Brazauskas of Lithuania, Mikulas Dzurinda of Slovakia, Adrian Nastase of Romania, Simeon Saxe-Coburg Gotha of Bulgaria, Juhan Parts of Estonia, and NATO Secretary-General Jaap de Hoop Scheffer. (AP Photo/Charles Dharapak)

لماذا تخشى روسيا من توسع الناتو شرقا؟ 25.02.2022

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومعه حلف وارسو، بدأ توسع حلف الناتو شرقا في إثارة حفيظة روسيا وريثة السوفييت، التي تؤكد أن وعدا قطع بعدم التوسع شرقا. سردية يرفضها الناتو بينما يستشهد بها بوتين حتى في حربه على أوكرانيا.

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.

PARIS, FRANCE - DECEMBER 9, 2019: Russia's President Vladimir Putin (front), and Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy (Vladimir Zelensky) attend a Normandy Four summit in the Murat Lounge in the Elysee Palace; talks in the so-called Normandy Four format involve representatives of Ukraine, Germany, France and Russia who discuss settlement of the conflict in eastern Ukraine. Mikhail Metzel/TASS

DW تتحقق .. ما هي مبررات بوتين لشن الحرب على أوكرانيا؟ 26.02.2022

بينما تهاجم قواته أوكرانيا، يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرير الغزو: يجب على روسيا "الدفاع" عن نفسها، ووقف "الإبادة الجماعية" و "إزاحة النازيين" في أوكرانيا. DW تقصت الحقائق وكشفت أن الكثير من هذه الحجج خاطئة.