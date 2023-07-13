النصر يرزح تحت "ديون معلقة" ورونالد يستثمر في الساعات الفاخرة!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة قدم (فيفا)، اليوم الخميس (13 تموز/ يوليو)، حرمان نادي النصر السعودي الذي يلعب فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موقتا من التعاقد مع اي لاعب إلى أن يسدد ديونه.

وقال متحدث باسم فيفالوكالة فرانس برس بان النادي السعودي "ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون غير المسددة"، مؤكدا المعلومات الواردة في صحيفة "ذي ميرور" البريطانية.

ولم يحدد الاتحاد الدولي حجم هذه الديون وأصلها، أو ما إذا كان يعرض للخطر انتقال لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الايطالي، الذي وقع في بداية تموز/يوليو مع النصر.

واكتفى المتحدث بالقول "سيرفع الحظر المذكور بمجرد تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".

وفي تشرين الاول/أكتوبر 2021، أمرت لجنة أوضاع اللاعبين في فيفا نادي النصر بدفع 460 ألف يورو لنادي ليستر سيتي الإنكليزي بالإضافة إلى الفوائد، في نزاع على انتقال النيجيري أحمد موسى، والذي انتهى بإجمالي 18 مليون يورو.

وبحسب القرار قد يُحرم نادي النصر السعودي من التعاقدات لمدة تصل إلى ثلاثة مواسم في حال عدم الدفع.

يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة

من جهته استحوذ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدافع حالياً عن ألوان النصر السعودي، على حصة في منصة "كرونو 24" لبيع الساعات الفاخرة، وفق ما أعلنت الأربعاء الشركة الألمانية التي تقول إنها الرائدة في هذا السوق المزدهر.

وقال النجم البرتغالي البالغ 38 عاماً في البيان المنشور على موقع الشركة "بصفتي جامعاً للساعات منذ فترة طويلة ومستخدماً منتظماً لـ"كرونو 24"، يُسعدني أن أصبح مساهماً في الشركة".

لم يتم الكشف في البيان عن نسبة مشاركته والمبلغ الذي دفعه، وشهد سوق الساعات الفاخرة المستعملة طفرة في الأعوام الأخيرة يقودها جيل يريد الرفاهية بشكل أكثر مسؤولية تجاه مستقبل الأرض.

وتزعم "كرونو 24" التي تأسست عام 2003، أن موقعها يسجل زيارة أكثر من "9 ملايين زائر" كل شهر ولطالما كانت صناعة الساعات حذرة من التجارة عبر الإنترنت خوفاً من الساعات المزيفة. ويعتقد الخبراء أن شهادات الأصالة هي عامل الجذب لهذا النوع من المنصات: يقوم صانعو الساعات بفحص الساعات للتأكد من أنها ليست مزيفة.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، د ب ا)