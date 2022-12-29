 النصح والإرشاد للأسرة الشابة | صحتك بين يديك | DW | 29.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

النصح والإرشاد للأسرة الشابة

الاستعداد لاستقبال ورعاية طفل - مجال يقدم فيه الخبراء نصائحهم الفعالة. فالأمر لا يتعلق بنظافة الأطفال فحسب، بل يتطرق إلى موضوعات هامة أخرى عديدة. في هذا التقرير سنتعرف على المدرب والمستشار الأسري بيله فيدلينغ، والذي يتعبر حالة نادرة في هذا المجال.

المزيد من المركز الإعلامي

الانتباذ البطاني الرحمي وألم البطن المستمر

الانتباذ البطاني الرحمي وألم البطن المستمر 29.12.2022

تعزيز خصوبة المرأة

تعزيز خصوبة المرأة 29.12.2022

نماذج الجمال المثالي أثناء الحمل

نماذج الجمال المثالي أثناء الحمل 29.12.2022

المشيمة - كيف يتكون العضو الجديد

المشيمة - كيف يتكون العضو الجديد 29.12.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الحمل: ما بين الفرص والحقائق الصحية 29.12.2022

تمارين لياقة أساسية

تمارين لياقة أساسية 29.12.2022

زراعة الرحم كملاذ أخير

زراعة الرحم كملاذ أخير 29.12.2022

أفضل الأطعمة لسائل منوي صحي

أفضل الأطعمة لسائل منوي صحي 29.12.2022

اقرأ أيضا

Artikel über Bassant Helmi, arabische Businessfrauen, für DW Arabic Online ins System stellen? Ich habe die schriftliche Freigabe, dass wir die Fotos für die DW Berichterstattung kostenlos nutzen dürfen. Copyright ist: GPP e.V

"بسنت حلمي".. سيدة مصرية بألمانيا في خدمة سيدات الأعمال العربيات 06.06.2021

تعد المصرية بسنت حلمي واحدة من أبزر سيدات الأعمال المنحدرات من الشرق الأوسط في ألمانيا، لكن هدفها تجاوز النجاح الشخصي إلى تشجيع الفتيات والسيدات في العالم العربي على اقتحام مجال الأعمال بفضل خبرتها التي تجاوزت 20 عاما.