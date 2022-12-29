صحتك بين يديك

النصح والإرشاد للأسرة الشابة

الاستعداد لاستقبال ورعاية طفل - مجال يقدم فيه الخبراء نصائحهم الفعالة. فالأمر لا يتعلق بنظافة الأطفال فحسب، بل يتطرق إلى موضوعات هامة أخرى عديدة. في هذا التقرير سنتعرف على المدرب والمستشار الأسري بيله فيدلينغ، والذي يتعبر حالة نادرة في هذا المجال.