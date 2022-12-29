النصح والإرشاد للأسرة الشابة

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الاستعداد لاستقبال ورعاية طفل - مجال يقدم فيه الخبراء نصائحهم الفعالة. فالأمر لا يتعلق بنظافة الأطفال فحسب، بل يتطرق إلى موضوعات هامة أخرى عديدة. في هذا التقرير سنتعرف على المدرب والمستشار الأسري بيله فيدلينغ، والذي يتعبر حالة نادرة في هذا المجال.
تعد المصرية بسنت حلمي واحدة من أبزر سيدات الأعمال المنحدرات من الشرق الأوسط في ألمانيا، لكن هدفها تجاوز النجاح الشخصي إلى تشجيع الفتيات والسيدات في العالم العربي على اقتحام مجال الأعمال بفضل خبرتها التي تجاوزت 20 عاما.
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