 النساء والرقمنة | كليك | DW | 06.03.2023

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كليك

النساء والرقمنة

الوصول إلى الإنترنت يعني الوصول إلى عالم مهني أفضل أيضا. هذه الفرصة ظلت حتى الآن مغلقة أمام العديد من النساء في جنوب الكرة الأرضية. خمسة وسبعون المئة من النساء في المناطق الريفية في الهند لم يستخدمن الإنترنت مطلقا.

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