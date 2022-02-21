النساء والرقمنة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
لوصول إلى الإنترنت يعني الوصول إلى عالم مهني أفضل أيضًا. هذه الفرصة ظلت حتى الآن مغلقة أمام العديد من النساء في جنوب الكرة الأرضية. خمسة وسبعون المئة من النساء في المناطق الريفية في الهند لم يستخدمن الإنترنت مطلقًا.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
يخطط غوغل منذ مدة لإقامة خدمات سحابية في السعودية على ضوء ثقلها الاقتصادي الكبير في الشرق الأوسط، غير أن المشروع يواجه انتقادات بسبب ملف حقوق الإنسان في المملكة، لكن هل تستطيع الشركات الأمريكية مقاومة الإغراءات السعودية؟
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول