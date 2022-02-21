 النساء والرقمنة | كليك | DW | 06.03.2022

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كليك

النساء والرقمنة

لوصول إلى الإنترنت يعني الوصول إلى عالم مهني أفضل أيضًا. هذه الفرصة ظلت حتى الآن مغلقة أمام العديد من النساء في جنوب الكرة الأرضية. خمسة وسبعون المئة من النساء في المناطق الريفية في الهند لم يستخدمن الإنترنت مطلقًا.

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