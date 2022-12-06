 النساء أقلّ مساهمة في تغيّر المناخ وأكثر تضررا منه مقارنة بالرجال! | التغيرات المناخية | DW | 08.03.2023

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بيئة ومناخ

النساء أقلّ مساهمة في تغيّر المناخ وأكثر تضررا منه مقارنة بالرجال!

نمط حياة النساء أفضل للبيئة من نظيره عند الرجال، وفق عالمة فرنسية، فتصرفاتهن واختياراتهن في الحياة تتيح انبعاثات أقل في الغازات الدفيئة، بيد أن آثار التغير المناخي طالت النساء أكثر من الرجال، بحسب الأمم المتحدة.

سيدة تجلس على شاطئ وبين يديها جهاز كمبيوتر لوحي (صورة رمزية)

طريقة عيش النساء أقل ضررا على البيئة. كيف ذلك؟

 تعتمد النساء أساليب حياة تنجم عنها انبعاثات من غازات الدفيئة أقل من الكميات المتأتية من أنماط حياة الرجال، على ما ذكرت مقالة لعالمة الاقتصاد الفرنسية أوريان فيغنر اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وفي مقالة لصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية اليومية ويُرتقب نشرها كاملة اليوم الأربعاء (الثامن من مارس/آذار 2023) عبر موقع المصرف الفرنسي المركزي الإلكتروني، أشارت المتخصصة في الأثر الاقتصادي للتغير المناخي لدى المصرف، إلى أنّ آثار التغير المناخي طالت النساء أكثر من الرجال، بحسب دراسة للأمم المتحدة.

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أفادت تقارير حديثة أن شهر أبريل/نيسان من هذا العام قد شهد ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض بأكثر من 420 جزءًا في المليون، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ البشرية.

على هامش كوب 27 توقعت دراستان جديدتان أن تتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستواها القياسي 2022، ما يهدد هدف هدف اتفاق باريس للحد من الاحترار العالمي، سيما مع تزايد الأقبال على شراء الغاز. وهذه هي الدول الأكثر تلويثا؟

وتابعت "مع أن الانطباع الأول هو أن التغير المناخي (الذي تعتبر غازات الدفيئة مسؤولة إلى حد كبير عنه) يؤثر على السكان جميعهم بصورة متساوية، إلا أنّ دراسات سلطت الضوء على وجود تفاوتات بين الجنسين لناحية التصرفات التي تشكل مصدراً لانبعاثات غازات الدفيئة والآثار الناجمة عن التغير المناخي".

واستندت فيغنر في مقالتها إلى دراسة سويدية تعود إلى العام 2021، لتؤكّد أن "تصرفات الرجال الاستهلاكية تشكل مصدراً لمعدلات من انبعاثات غازات الدفيئة أكثر بـ16% في المتوسط من الكمية الناجمة عن تصرفات النساء". ويعود هذا التفاوت إلى أنّ الرجال يميلون إلى استهلاك مزيد من السلع والخدمات التي تتسبب بانبعاثات كميات عالية من غازات الدفيئة، كاستهلاك الوقود مثلاً.

وقالت فينغر لوكالة فرانس برس "إن الرجال يميلون أكثر من النساء إلى اختيار أماكن بعيدة لإمضاء إجازاتهم والتوجه إليها عبر سياراتهم"، مضيفةً أنّ "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتأتية من مجال الطيران أعلى بنسب قليلة عندما تكون مرتبطة بالرجال منها بالنساء".

كذلك، يلعب النظام الغذائي دوراً في تفاوت الأرقام بين النساء والرجال، إذ يتسبب "اعتماد نظام غذائي فيه كميات محدودة من اللحوم في انبعاث كميات قليلة" من غازات الدفيئة. وتوصل استطلاع أجري عام 2021 في فرنسا إلى أنّ ثلثي الأشخاص النباتيين (67%) هم من النساء.

 وأضافت فيغنر "نلاحظ أن المبالغ التي تنفقها النساء مرتبطة بسلع وخدمات تتسبب بانبعاثات محدودة، وتحديداً تلك المتعلقة بالرعاية والصحة والأثاث والملابس".

 وإذا كان النوع الاجتماعي معياراً "مهماً" لشرح التفاوتات لناحية كمية الانبعاثات، فإن "مستوى الدخل غالباً ما يلعب دوراً أهم"، بالإضافة إلى مكان الإقامة أكان في المدينة أو الريف، على حد قول فيغنر.

إ. ع/ع.ج.م (أ ف ب)

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