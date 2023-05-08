مسائية DW

النزاع في السودان.. نحو مزيد من التصعيد العسكري؟

في السودان.. معارك عنيفة في الخرطوم والمناطق المجاورة وأنباء عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى وجلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث النزاع في السودان.. فكيف هو الوضع الميداني اليوم في الخرطوم؟ وماذا وراء التصعيد العسكري الجديد؟