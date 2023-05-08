النزاع في السودان.. نحو مزيد من التصعيد العسكري؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في السودان.. معارك عنيفة في الخرطوم والمناطق المجاورة وأنباء عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى وجلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث النزاع في السودان.. فكيف هو الوضع الميداني اليوم في الخرطوم؟ وماذا وراء التصعيد العسكري الجديد؟
أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن "آلاف الجثث تتحلّل في شوارع الخرطوم"، سيما مع عدم سعة المشارح لحفظ الجثث والانقطاع المستمر للكهرباء على نظم التبريد، الأمر الذي ينذر بخطر انتشار الأمراض والأوبئة.
في ظل احتدام المعارك في الخرطوم عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مقرّ رئيسي للشرطة في العاصمة السودانية، أعلن قائد الجيش السوداني البرهان وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى.
قالت منظمة أطباء بلا حدود إن فريقاً تابعاً لها تعرض للاعتداء من جانب مسلحين خلال توجهه إلى المستشفى التركي جنوب الخرطوم. إلى ذلك اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بارتكاب جرائم فظيعة بحق الشعب السوداني.
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينتي نيالا والأبيض، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. فيما قتل 16 شخصا بمدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور، إثر سقوط قذائف على منازلهم أثناء المعارك.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول