 النرويج وثروة المعادن النادرة | DW الأخبار | DW | 15.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

النرويج وثروة المعادن النادرة

النرويج تدخل مجال تعدين المعادن النادرة الذي تحتكره الصين، وسط معارضة حماة البيئة لهذه الخطط.

المزيد من المركز الإعلامي

أكتشاف أكبر مخزون للمعادن النادرة في شمال السويد بحجم مليون طن

السويد: اكتشاف أكبر حقل معادن نادرة في أوروبا بمخزون هائل 13.01.2023

توقعات بارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين

توقعات بارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين 22.12.2022

أجسام طائرة غريبة في أجواء أمريكا الشمالية ألقت بظلالها على العلاقات مع الصين، هل تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة؟

أجسام طائرة غريبة في الأجواء الأمريكية تعكر العلاقة مع بكين 14.02.2023

يعاني قطاع غزة من نقص كبير في المدارس ومن تزايد أعداد الطلبة مما ؤثر سلبا على مستوى التعليم في القطاع.

اكتظاظ المدارس في غزة 14.02.2023

المزيد DW الأخبار

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks to the press as he arrives for a two-day meeting of the alliance's Defence Ministers at the NATO headquarters in Brussels on February 14, 2023. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

الناتو يتعهد بتقديم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا ويرفض تقديم مقاتلات 15.02.2023

يمنيات يسعين إلى تغيير واقعهن عبر الالتحاق بفصول محو الأمية التي تشهد إقبالا في الآونة الأخيرة، وخاصةً من قبل النساء

إقبال اليمنيات على الالتحاق بفصول محو الأمية مؤخرًا يفتح لهن نافذة أمل رغم الحرب والظروف الصعبة 15.02.2023

الأمم المتحدة تطلق مبادرة بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 5 ملايين شخص تضرروا من الزلزال في سوريا

الأمم المتحدة تطلق مبادرة بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 5 ملايين شخص تضرروا من الزلزال في سورياخبار 15.02.2023

بحثت دول حلف الناتو في سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، فما مدى النجاح في اتفاق على ذلك؟

الناتو يبحث في سبل تسريع إيصال العتاد لأوكرانيا 14.02.2023

اقرأ أيضا

ARCHIV - 17.12.2009, Schweden, Kiruna: Ansicht des schwedischen Bergbauunternehmens LKAB im Industriegebiet. Im hohen Norden Schwedens sind bedeutende Vorkommen an seltenen Erden entdeckt worden. Wie der schwedische Bergbaukonzern LKAB am 12. Januar 2023 mitteilte, wurden in der Nähe von Kiruna über eine Million Tonnen an Seltenerdoxiden gefunden. Foto: Maja Suslin/Scanpix Sweden/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

السويد تكتشف أكبر مخزون للمعادن النادرة في أوروبا 13.01.2023

بعد اكتشافها "أكبر حقل معروف" للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا، تسعى السويد حالياً إلى تحقيق استغلال مربح ومستدام لأوروبا. الحقل المكتشف سيمنح القارة العجوز إستقلاليتها عن روسيا والصين في هذا المجال.

TikTok logo displayed on a phone screen and Chinese flag displayed on a screen in the background are seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on January 30, 2023. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

خطوات ومطالب بتقييده ـ ما مدى خطورة تيك توك الصيني؟ 11.02.2023

أثار انتشار تطبيق تيك توك الصيني السريع على مستوى العالم قلق مشرعين ومنظمات تعنى بحماية الخصوصية، فما أسباب القلق؟

Hamburg's Mayor Olaf Scholz (SPD) welcomes China's President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan at the airport in Hamburg, Germany, 6 July 2017. The G20 Summit of the heads of government and state takes place on 7 and 8 July 2017 in Hamburg. Photo: Carsten Rehder/dpa

هل تسمح ألمانيا للصين بابتزازها كما تحاول روسيا فعله؟ 02.11.2022

قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.

In this photo released by the Russian Foreign Ministry Press Service, Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov, left, and his South Africa's counterpart Naledi Pandor pose for a photo prior to their talks in Pretoria, South Africa, Monday, Jan. 23, 2023. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

جنوب أفريقيا وروسيا.. تعزيز التعاون العسكري رغم حرب أوكرانيا 24.01.2023

جاءت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجنوب أفريقيا بعد إعلان بريتوريا استضافتها مناورات بحرية مع روسيا والصين الشهر المقبل. توقيت المناورات مع مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا يحمل الكثير، فما المقصود؟