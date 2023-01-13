النرويج وثروة المعادن النادرة

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النرويج تدخل مجال تعدين المعادن النادرة الذي تحتكره الصين، وسط معارضة حماة البيئة لهذه الخطط.
بعد اكتشافها "أكبر حقل معروف" للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا، تسعى السويد حالياً إلى تحقيق استغلال مربح ومستدام لأوروبا. الحقل المكتشف سيمنح القارة العجوز إستقلاليتها عن روسيا والصين في هذا المجال.
أثار انتشار تطبيق تيك توك الصيني السريع على مستوى العالم قلق مشرعين ومنظمات تعنى بحماية الخصوصية، فما أسباب القلق؟
قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.
جاءت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجنوب أفريقيا بعد إعلان بريتوريا استضافتها مناورات بحرية مع روسيا والصين الشهر المقبل. توقيت المناورات مع مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا يحمل الكثير، فما المقصود؟
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