 النرويج: مستودع لثاني أكسيد الكربون؟ | صنع في ألمانيا | DW | 16.11.2022

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صنع في ألمانيا

النرويج: مستودع لثاني أكسيد الكربون؟

يتم في النرويج بناء أكبر منشأة لتخزين ثاني أكسيد الكربون في أعماق البحر. يجب أن يؤدي فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على نطاق واسع إلى تقليل غازات الاحتباس الحراري من الهواء بشكل كبير في المستقبل. زرنا موقع إحدى الشركات الرائدة في المجال‫.‬

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