النرويج: مستودع لثاني أكسيد الكربون؟

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يتم في النرويج بناء أكبر منشأة لتخزين ثاني أكسيد الكربون في أعماق البحر. يجب أن يؤدي فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على نطاق واسع إلى تقليل غازات الاحتباس الحراري من الهواء بشكل كبير في المستقبل. زرنا موقع إحدى الشركات الرائدة في المجال.
يحاول العلماء حاليا الخروج بتكنولوجيا قد تنقذ الأرض من التغير المناخي، ولكن الحل قد يكون في المحيطات والتربة والنباتات. فكيف بإمكانها المساهمة في إنقاذ البيئة؟
رغم تحسن إجراءات حماية المناخ في العديد من بلدان العالم، إلا أن الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية، وفقا لمؤشر الأداء المناخي للعام الجاري.
توصل قادة العالم، في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) المنعقد في غلاسكو إلى اتفاقين رئيسين يهدف أحدهما إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، فيما يهدف الآخر إلى حماية الغابات.
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