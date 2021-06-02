النرويج تستدعي مسؤولا أمريكيا رفيعا على خلفية فضيحة تجسس

استدعت النرويج اليوم الخميس (الثالث من يونيو/ حزيران 2021)، أعلى مسؤول في سفارة الولايات المتحدة لديها بعد الكشف عن معلومات حول تجسس أميركي على مسؤولين سياسيين من أربع دول أوروبية في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وصرح وزير الدفاع النرويجي فرانك باكي-جنسن في تغريدة نشرها مكتبه أن بلاده اعتبرت حادثة التجسس من قبل "حلفاء" أمرا "غير مقبول وغير مجد".

وفي تقرير استقصائي الأحد الماضي، كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014 للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا، وهو ما أثار حنق هذه الدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة.

وأفاد التقرير أن وكالة الأمن القومي نجحت في الوصول إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحركة المرور على الإنترنت متضمنة خدمات البحث والمحادثات والرسائل، بما في ذلك تلك العائدة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية آنذاك والرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير ووزير المالية الأسبق بير شتاينبروك.

مشاهدة الفيديو 18:54 شارك هل تواطأت الدنمارك مع أمريكا في التجسس على الأوروبيين؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3uFD3 هل تواطأت الدنمارك مع أمريكا في التجسس على الأوروبيين؟

وذكر التقرير أن وكالة الأمن القومي استغلت التعاون مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للتنصت على الكابلات. لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت كوبنهاغن على علم في ذلك الوقت بتجسس الولايات المتحدة على جيرانها.

رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرغ التي كانت بدورها ضحية للعملية، قالت بحسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء "ان تي بي"، "أنا مسرورة لأن الأميركيين قالوا بوضوح إنهم غيروا ممارساتهم من العام 2014 بشأن مراقبة حلفاء وأنهم يريدون التعاون معنا ومع آخرين لكشف ما حصل".

و.ب/أ.ح (أ ف ب، رويترز)