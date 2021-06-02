 النرويج تستدعي مسؤولا أمريكيا رفيعا على خلفية فضيحة تجسس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.06.2021

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النرويج تستدعي مسؤولا أمريكيا رفيعا على خلفية فضيحة تجسس

أوسلو تستدعي أعلى مسؤول في سفارة الولايات المتحدة، على خلفية فضيحة التجسس على مسؤولين سياسيين كبار من أربع دول أوروبية، من بينها النرويج وألمانيا. فما الجديد في هذه الفضيحة؟

تقرير استقصائي يكشف عن عملية تجسس قامت بها الولايات المتحدة بحق مسؤوليين سياسيين من أربع دول أوروبية حليفة.

تقرير استقصائي يكشف عن عملية تجسس قامت بها الولايات المتحدة بحق مسؤوليين سياسيين من أربع دول أوروبية حليفة.

استدعت النرويج اليوم الخميس (الثالث من يونيو/ حزيران 2021)، أعلى مسؤول في سفارة الولايات المتحدة لديها بعد الكشف عن معلومات حول تجسس أميركي على مسؤولين سياسيين من أربع دول أوروبية في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

مختارات

محكمة ألمانية تدين موظفا سابقا في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية، وتقضي بسجنه 21 شهراً مع إيقاف التنفيذ.

ما هو مستوى حماية الاقتصاد الألماني من التجسس والسرقة؟ هذا سؤال بات ملحاً خاصة في ظل جائحة كورونا، إذ باتت الشركات أكثر عرضة لتلك الأعمال الاحتيالية.

أوصت مؤسسة فحص الجودة الألمانية بتغيير بعض الإعدادات في تطبيق واتس أب الشهير، وذلك للحفاظ على الخصوصية. التغييرات تمنع الآخرين من إزعاجك ومراقبة ظهورك والتسبب بعض الأحيان في إحراجك.

ساعدت المخابرات الدنماركية نظيرتها الأمريكية "NSA" (وكالة الأمن القومي) في التنصت على كبار السياسيين الأوروبيين والألمان، وفقا لتحريات جديدة. وما يثير السخرية هو أن الحكومة الدنماركية كانت ضحية أيضا للتجسس.

وصرح وزير الدفاع النرويجي فرانك باكي-جنسن في تغريدة نشرها مكتبه أن بلاده اعتبرت حادثة التجسس من قبل "حلفاء" أمرا "غير مقبول وغير مجد".

وفي تقرير استقصائي الأحد الماضي، كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014 للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا، وهو ما أثار حنق هذه الدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة.

وأفاد التقرير أن وكالة الأمن القومي نجحت في الوصول إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحركة المرور على الإنترنت متضمنة خدمات البحث والمحادثات والرسائل، بما في ذلك تلك العائدة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية آنذاك والرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير ووزير المالية الأسبق بير شتاينبروك.

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هل تواطأت الدنمارك مع أمريكا في التجسس على الأوروبيين؟

وذكر التقرير أن وكالة الأمن القومي استغلت التعاون مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للتنصت على الكابلات. لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت كوبنهاغن على علم في ذلك الوقت بتجسس الولايات المتحدة على جيرانها.

رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرغ التي كانت بدورها ضحية للعملية، قالت بحسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء "ان تي بي"، "أنا مسرورة لأن الأميركيين قالوا بوضوح إنهم غيروا ممارساتهم من العام 2014 بشأن مراقبة حلفاء وأنهم يريدون التعاون معنا ومع آخرين لكشف ما حصل".

و.ب/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

 

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