 النرويج تزود ألمانيا بالهيدروجين | DW الأخبار | DW | 06.01.2023

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النرويج تزود ألمانيا بالهيدروجين

ألمانيا والنرويج توقعان اتفاقا لإنشاء خط أنابيب لنقل الهيدروجين الخال من الكربون من النرويج إلى ألمانيا عبر بحر الشمال.

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