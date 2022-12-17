النرويج تزود ألمانيا بالهيدروجين

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ألمانيا والنرويج توقعان اتفاقا لإنشاء خط أنابيب لنقل الهيدروجين الخال من الكربون من النرويج إلى ألمانيا عبر بحر الشمال.
يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع لمساته الأخيرة لقواعد سوق الهيدروجين في التكتل، فيما تتحرك دول أسيوية للبدء في عمليات التسليم. أما الولايات المتحدة فقد خصصت الأموال لإنشاء سلاسل توريد خاصة بهذه الصناعة.
تودع الحكومة الألمانية عاما مليئا بالتحديات والاضطرابات، لكن عام 2023 أيضا لن يكون سهلا، حيث ستواجه ألمانيا تحديات كبيرة. فما هي أبرز التحديات التي على الحكومة مواجهتها والتغلب عليها في العام الجديد؟
هل ستكون مدننا في المستقبل محايدة مناخيا وقادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أيضا؟ توليد الطاقة مباشرة وإنتاج الخضروات على أسطح المباني، هذا ما تعد به مدن المستقبل.
من المقرر أن تعرض مصر رؤيتها الجديدة بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ الذي يُعقد في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر / تشرين الثاني. ويقول الخبراء إن هذه المشروعات من شأنها أن تعزز مكانة مصر الجيوسياسية.
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