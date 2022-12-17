النرويج تزود ألمانيا بالهيدروجين

الطاقة وروسيا والصين.. تحديات تنتظر ألمانيا عام 2023

تودع الحكومة الألمانية عاما مليئا بالتحديات والاضطرابات، لكن عام 2023 أيضا لن يكون سهلا، حيث ستواجه ألمانيا تحديات كبيرة. فما هي أبرز التحديات التي على الحكومة مواجهتها والتغلب عليها في العام الجديد؟