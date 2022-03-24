النرويج: تدريبات الناتو لحالة الطوارئ

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تُجرى تدريبات الناتو العسكرية في النرويج كل عامين في ظروف شتاء قاسية، ويشارك بها جنود من بلدان مختلفة لتقوية قدراتهم الدفاعية. لكنها تبدو الآن وكأنها استعداد لحالة طوارئ، كرد فعل على حرب روسيا على أوكرانيا.
أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف لا يرى انسحابًا للقوات الروسية داخل أوكرانيا وأنه يتوقع "هجمات إضافية" هناك، مشيرا إلى أن موسكو تسمح بتزويد كييف بالدعم من "أجل تعزيز موقفها على طاولة المفاوضات".
اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على الخطر البالغ الذي تشكله الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن بروكسل تتخوف من دعم صيني لحليفتها روسيا بما يتيح لهذه الأخيرة تجاوز العقوبات.
تطالب روسيا بحيادية أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو، لكن دولا مجاورة لروسيا مثل فنلندا والسويد كانت فعليا محايدة وبدأت تفكر في الانضمام إلى حلف الناتو لحماية نفسها، فيما لا تتوفر شروط حياد أوكرانيا لأسباب كثيرة.
أكد المستشار الألماني أن حلف الناتو لا يسعى لتغيير النظام في روسيا وأن الكفاح من أجل الحرية هو مسؤولية الشعوب وحدها. فيما تراجع الرئيس الأمريكي عن تصريحاته السابقة بأن بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة".
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