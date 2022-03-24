 النرويج: تدريبات الناتو لحالة الطوارئ | مراسلون حول العالم | DW | 01.04.2022

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مراسلون حول العالم

النرويج: تدريبات الناتو لحالة الطوارئ

تُجرى تدريبات الناتو العسكرية في النرويج كل عامين في ظروف شتاء قاسية، ويشارك بها جنود من بلدان مختلفة لتقوية قدراتهم الدفاعية. لكنها تبدو الآن وكأنها استعداد لحالة طوارئ، كرد فعل على حرب روسيا على أوكرانيا.

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