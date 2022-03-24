النرويج: تدريبات الناتو لحالة الطوارئ

المستشار الألماني: تغيير النظام في روسيا ليس هدفاً للناتو

أكد المستشار الألماني أن حلف الناتو لا يسعى لتغيير النظام في روسيا وأن الكفاح من أجل الحرية هو مسؤولية الشعوب وحدها. فيما تراجع الرئيس الأمريكي عن تصريحاته السابقة بأن بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة".