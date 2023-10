النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الخميس (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2023)، فوز الروائي النرويجي جون فوسه بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام، عن مسرحياته وأعماله النثرية الابتكارية، التي تمنح صوتا لما لا يمكن قوله".

ووصفت الأكاديمية الروائي "بأنه واحد من أكثر الكتاب المسرحيين شهرة وعرضا لأعمالهم على نطاق واسع في عصرنا". كما أشادت بكتاباته النثرية. وقالت الاكاديمية إن كتاباته تكشف" فقدان الانسان لتوجهه".

واعتمد جون بصورة كبيرة على أسلوب أصبح يعرف باسم "أسلوب الحد الأدنى لفوسه".

وقال جون فوسه في بيان "أشعر بالسعادة الغامرة والامتنان. أعتبر أنها جائزة للأدب الذي يهدف قبل كل شيء إلى أن يكون أدباً، من دون أي اعتبار آخر".

وُلد جون فوسه في 29 أيلول/سبتمبر 1959 في هوغيسوند بالنرويج، وهو كاتب متنوع الاهتمامات ذو توجه نخبوي. مع ذلك، فهو من أكثر الكتّاب الأحياء الذين تُؤدى مسرحياتهم في أوروبا. وبرز فوسه ككاتب مسرحي على الخشبة الأوروبية، بفضل مسرحيته Someone is going to come التي تولى إخراجها المسرحي كلود ريجي عام 1999 في باريس.

وقال الأمين الدائم للأكاديمية السويدية ماتس مالم بعد الإعلان عن هوية الفائز، إن جون فوسه عرف بالنبأ "حين كان يقود سيارته عبر الريف باتجاه المضيق البحري شمال بيرغن في النرويج". وأضاف "لقد أتيحت لنا الفرصة لبدء الحديث عن القضايا العملية وأسبوع نوبل في كانون الأول/ديسمبر".

ويتشارك فوسه في أعماله، المشابهة لأعمال سامويل بيكيت، في الرؤية المتشائمة للأسلاف، بحسب سيرة جون فوسه التي نشرتها الأكاديمية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)